前波爆雷中國債多沒信評 渣打銀仍看好2020新興市場債

即便面對中國債市連環爆，渣打銀今（7）日還是仍認為，投資人可選擇中國有國際信評的債券投資，認為過去產生問題的中國債，多屬沒有信評的債券，財務透明度不高，風險原本就高。

2019年以來，中國債券違約頻繁引發市場關注，甚至已經有私人銀行私下提醒財富管理客戶，要注意中國債券，因違約潮開始蔓延，香港當地銀行也受到牽連。

渣打銀今日在2020年投資展望上，認為今年美元走弱，可望產生額外報酬在債券上，看好新興市場債。成熟市場企業債將從去年資產看好、價格下漲﹑到今年調整到趨向中性，因美國投資型殖利率價格偏高，提供給投資人風險報酬率將缺乏吸引力。

渣打銀認為，2019年受到拉丁美洲影響，新興市場債券有一段時間評價面不被青睞，但多數國家經濟回穩、許多國家正在降息，正是新興市場介入的好時機點，建議客戶可以用債券介入。

報酬面部分，渣打銀認為，新興市場債券評價面有吸引力，無論是當地貨幣債券，或是美元計價債券，預計均可能有5％報酬，表現可望優於成熟市場債券。

但面對中國頻傳債違約，為何還建議投資人進入？渣打銀解釋，前一波爆出地雷的中國債都屬於沒有信評的債券，財務透明度本來就不高，如果納入MSCI就會有國際信評，認為這部分問題不大，但如果要投資債券資產，還是得要做選擇。

渣打銀今並罕見預期不排除美國聯準會（Fed）有降息可能性，看衰今年美元表現，相對押寶黃金價格，認為有機會挑戰每盎司1,600美元。