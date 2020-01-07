遠航資產遭查封發不出薪水 合庫：錢進來就解除假扣押

遠航員工上個月薪資原定於昨（6）日入帳，但傳出遠航下午宣布因集團及董事長張綱維個人資產與投資部分遭合庫查封，不得已須延後給薪。合庫銀總經理陳世卿今（7）日表示，等資金確實到位，就會解除假扣押，但現在仍未看到一毛錢。

陳世卿今日出席「中小信保基金送保即時通」記者會，會後針對遠航事件提出簡短說明，他說，有看到報紙說有港資願意投資遠航，但目前合庫仍不曉得資金何時會到位，遠航有向合庫申請解除一部分的債務，站在合庫的立場，仍期待資金真的能進來。

合庫銀高層主管說，目前合庫是向法院申請假扣押，凍結借保人的存款，所扣押的金額也不是說很多，是先扣抵遠航應繳本息，其餘則是先凍結住，等到遠航營運恢復正常後，才會解除扣押。

合庫高層主管說，目前尚未看到資金，希望有比較具體的進展，才有利後續的發展與調整，若只是紙上談兵，合庫不可能解除，這是為了確保債權回收。若真屬實，遠航真有投資人且資金能順利的話，就會評估還能否適度解除凍結借保人資產。

至於合庫是否有接到，最快這周就有資金進來？合庫高層說，「我們也是得到這個消息」，目前是有好幾次都聽到說投資人有錢要進來，但仍未看到，站在合庫的角度，是希望真能進來。