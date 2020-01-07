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華固2019年營收年增3倍 國票金控大樓H1入帳

2020-01-07 11:47經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

在大筆建案入帳下，華固（2548）今（7）日公布2019年全年營收為198.19億元，年增327.33%。展望2020年，華固表示，國票金控大樓預計上半年可完工入帳，總銷76億元，將挹注業績成長；另持續衝刺成屋銷售，避免下半年業績出現空窗。

2019年，華固有「華固樂慕」、「華固名鑄」兩大建案入帳，總銷金額分別為50億元及80億元，入帳高峰期落在第三季末，激勵營收向上。入帳高峰期過後，第四季營收成長放緩，十二月單月營收為5.11億元，年減1.75%

就今年營運最大亮點來看，華固出售給國票金的國票金控大樓，預計上半年完工，法人估屆時將帶動新一波業績成長。

預售建案方面，華固聚焦台北，線上有「碧湖天」、「華固敦品」、「華固翡儷」和「華固馥儷」四案；廠辦則有「華固智富中心」、「華固創富中心」等案，完工期多落在2021年之後，2021年至2023年每年新完工金額預計超過百億元，進入新一波業績成長期。

2020年來看，華固新完工交屋雖僅國票金控大樓一案，全年業績仍要視成屋銷售情況而定。土城「華固新代田」於2019年第四季開始交屋，全案銷售率超過七成，總銷金額42億元；加上「華固天鑄」等成屋建案，將挹注今年業績。截至2019年底，台灣「華固天鑄」、「華固新代田」，還有大陸成都「沙河灣」、「華固一品」，待售金額加起來為80.6億元。

華固國票金控營收

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