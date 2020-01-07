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停飛事實確定 林佳龍：遠航廢證案已提報交通部

2020-01-07 10:16聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

遠東航空去年12月13日起無預警停飛，昨天更宣布發不出上千員工12月份的薪水。交通部長林佳龍今天接受媒體聯訪時透露，民航局依據民航法，已向交通部提出建議廢止遠航民用航空許可證，交通部航政司與法規會請民航局補充說明理由，相關程序進行中。

林佳龍說，之所以要請民航局提補充資料，是因為先前遠航說是烏龍、搞錯了，但有停飛事實，這不是主觀問題而是客觀事實認定，希望民航局以主管機關身分補充說明。

林佳龍說，儘管停飛事實明顯，但因為當初是民航局的認定，遠航說是烏龍，社會大眾也有很多評斷。遠航後續處理能力證實民航局的擔憂，已經造成事實能不能回去、不是烏龍，但程序要嚴謹，要在法律站得穩，讓程序更為周延。

對於遠航未能發出薪水，林佳龍說，財務計畫跟能力影響員工，勞動部跟相關單位提出要預防資遣員工，「薪資發不出來代表再次跳票，遠航要誠實面對」。

針對有外商想投資，林佳龍說投資跟財務，只是一部份問題。他說，遠航無預警停飛，涉及到依法廢照問題，至於資金來源，因為遠航說了很多次，也會請民航局加以了解，不過這跟廢證與否是兩回事

有媒體詢問，在選前是否有解決遠航停飛案的壓力。對此，林佳龍說，沒有壓力，飛安是最高目標，也是最起碼要求，未來要復飛或是重新申請，都會依照飛安作為一切依據。至於公司治理，因為涉及到很多政府單位，除了民航局、金管會、勞動部等，沒有任何時間跟政治考量，以飛安作為一切考量。

交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
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遠航民航局林佳龍

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