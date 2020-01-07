新台幣平盤開出 一度觸及30.050元價位

新台幣今天早盤以30.110元兌1美元，平盤開出。

相較於台股，昨天新台幣表現相對抗跌，終場以30.110兌1美元，小貶0.5分作收；今早平盤開出，小幅拉回之後，向上彈升，盤中一度升值6分，觸及30.050元價位，目前則在30.065元附近震盪。