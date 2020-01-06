快看！金鼠年換新鈔招喜氣 這454個點都能換

今年農曆春節較早，央行提前在今（6）日宣布，於16日起連續5個營業日，開放8家金融機構、一共454家分行與郵局給民眾換新鈔，較為紅色吉利的100元券每人限定兌換100張，其餘面額鈔券金融機構酌量供應。

今年央行除了關心偏鄉民眾提供據點可換新鈔，還率先提供Google地圖連結454家指定兌換新鈔分行郵局名單，民眾在央行官網、臉書以及行動APP上，也可以輕鬆找到指定換新鈔地點。

8家金融機構包括台灣銀行、土銀、合作金庫、一銀、華南銀、彰化銀行、台企銀、郵局，其中郵局有58家偏選地區據點，可於一般營業廳櫃檯辦理兌換新鈔。

央行官員指出，今年新鈔兌換期間為1月16日（周四）到1月22日（周三）一共連續5個營業日，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要民眾可前往兌換。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。