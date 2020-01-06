刷卡叫外送月破200萬筆 「她」是主力

美食外送平台的蓬勃發展，可說是2019年最特殊的消費型態變化。 圖／foodpanda提供 分享 facebook

財團法人聯合信用卡處理中心最新統計顯示，國人在五大外送平台的信用卡消費，去(2019)年9月首次突破200萬筆，單月金額也首見超過5億元，平均每筆金額244元。如此驚人的小額下單力量，來自為螞蟻「雌」兵而非雄兵。

聯卡中心統計顯示，2018年10月至2019年9月期間，刷信用卡支付五大外送平台(Uber Eats、foodpanda、deliveroo戶戶送、有無外送、foodomo外送外帶)的民眾，從筆數來看，男性占39.17％、女性占60.83%。

從平均每筆刷卡金額來看，兩性差異不大，男性在2018年10月至2019年9月期間，平均單筆刷卡金額為新台幣308元，女性為295元。

另外，一般認為，假日是家人朋友休閒聚餐的時光，不似平常上班日繁忙，外出用餐或在家煮飯的機會較高，使用餐飲外送的機會應該會降低，聯卡中心統計，推翻前述印象。

聯卡中心指出，依2019年9月每日使用餐飲外送平台的資料分析，無論是平均單筆消費金額或每日消費筆數及金額，假日都比平常上班日要高，凸顯「懶人經濟」現象。