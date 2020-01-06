驚人！國人刷卡叫外送 單月飆破200萬筆

宅經濟當道，美食外賣送不停。財團法人聯合信用卡處理中心統計顯示，國人在五大外送平台的信用卡消費筆數（外送訂單數）呈現爆炸式成長，去（2019）年9月已突破200萬筆，單月金額也超過5億元。

五大外送平台指：Uber Eats、foodpanda、deliveroo戶戶送、有無外送、foodomo外送外帶。

聯卡中心統計顯示，國人在五大外送平台，用信用卡支付消費的筆數，前（2018）年9月時僅21萬2,249筆，到了去年9月，已飆高至207萬8,300筆，年增率高達879%。

金額部分，五大外送平台，用信用卡支付消費的金額，前年9月時僅8,774萬8,718元，到了去年9月，已上衝至5億0,753萬5,068元，年增率也有478%。

平均每筆消費金額方面，聯卡中心表示，雖然外送平台每月刷卡筆數及金額逐月大幅成長，代表越來越多人使用餐飲外送平台的服務，但是平均單筆刷卡金額卻是逐步下降，往低價位趨勢走。

統計顯示，2018年9月，五大外送平台的平均單筆刷卡金額為413元，至2019年9月則降為244元，去年9月的刷卡總金額及筆數雖然創新高，但是平均單筆刷卡金額卻是最低。