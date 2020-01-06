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回顧2019 六家金融機構評等調升、三家企業調降

2020-01-06 17:19經濟日報 記者林子桓／即時報導

華信評公司今（6）日發布「2019 評等趨勢報告」指出，企業評等方面，2019年共調降三家企業的信用評等，並將六家的評等展望調整為負向，相較之下，金融業大致呈現正向的評等表現，期間內調升六家金融機構的評等。

中華信評指出，儘管全球經濟疲軟，中華信評2019年的發行體評等整體表現依然強韌。不過，去年下半年的負向評等趨勢卻微幅升高，原因不外乎企業的獲利能力與現金流量產生能力隨著全球需求逐漸轉弱，進一步受壓後所導致的負向評等行動。

企業方面，信用評等調降的三家企業包括：裕隆汽車、李長榮化學以及正新橡膠工業。其中，裕隆汽車與正新橡膠的評等調降主要是因中國與台灣對汽車的需求降低，導致兩家公司的獲利能力和現金流量產生能力有所減弱。

此外，資本支出需求增加（特別是裕隆汽車）則進一步升高其借款水準。中華信評認為，由於中國的汽車需求可能維持疲軟，加上該公司的資本支出需求持續偏高，前述兩家公司均不太可能明顯降低其借款槓桿比。

汽車需求下降使得裕隆汽車旗下子公司裕融企業與格上汽車租賃都遭降評，均是在對其母公司裕隆汽車採取評等調降行動之後，所做出的相同方向調整，而裕隆汽車在該集團納智捷品牌汽車的新車型開發方面出現的資本支出增加，但銷售量下滑的情況，則是中華信評調降裕隆汽車評等的主因。

至於李長榮化學的評等遭調降，主要是因為在完成經由槓桿進行收購的私有化作業之後，該公司的借款與成長偏好均已明顯提升。

相較之下，台灣金融業在2019年期間的正向評等行動次數則較多，主要是反映金融機構在台灣良好的信用環境下而具有的審慎資本管理、已有提升的資本水準，或是漸趨穩定的資產信用品質。

六家信評調升包括：玉山銀、台新金、台新銀、台新大安租賃、渣打國際銀以及彰銀。其中審慎的資本管理與有所提升的資本水準，是彰銀與台新金評等獲調升的支持因素。

玉山銀行的評等獲調升，則是基於該行在台灣整體銀行業中的重要性地位已在具中等系統重要性等級之故。另外，渣打國際商銀的評等置入「信用觀察正向」狀態，主要是為反映其整體母集團的重組計畫對該行可能具有的正向影響。中華信評是在渣打銀行集團於同年10月間完成該重組計畫後調升了渣打國際商銀的評等，並同步解除該行評等的信用觀察狀態。

裕隆華信台新金

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