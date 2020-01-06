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AIA友邦人壽看好今年保險市場表現優於去年

2020-01-06 16:23聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣是亞洲家族企業最多的地方，近年普遍都面臨了家族傳承的需求；台灣雖然總保費收入高，但是保額低，傳統壽險占比僅8％；台灣富豪人口多且未來五年人數將以25％成長，是保險市場的「新藍海」。綜合以上三大因素，台灣保險市場「全球覬覦」，預期今年保險市場表現會優於去年。

AIA友邦人壽今天舉辦「財富如峰已登　傳承如箭在弦」台灣壽險業財富傳承規劃趨勢與AIA商品新知分享記者會。

「家族傳承是國安等級的問題，」安永會計師事務所會計師林志翔表示，台灣中小企業占98％，絕大多數中小企業是家族企業，上市公司中七成也是家族企業，家族傳承沒做好是產生家族紛爭的根本原因。家族企業的家族傳承做不好，對台灣的就業、上下游供應鏈及稅收等會有重大影響，必須及早進行家族傳承的規劃與準備，尋求專業人士協助，家族治理沒做好公司治理也不可能完善。

林志翔指出，國際反洗錢、反避稅如火如荼，台版反避稅法也已三讀通過，透過境外公司進行資產規劃及傳承風險及成本愈來愈高，家族傳承以長期永續為目標，必須合法合規，家族企業要傳承財富、人脈、文化、價值，但「風險不要傳給下一代」。

林志翔說，因應家族企業傳承的需求，企業創辦人要考慮誰是接班人及股權如何移轉，可訂定家族憲章，透過成立閉鎖型公司設計黃金股、特別股等方式，生前就做好股權的規劃；家族財富可透過信託、保險等來安排，除節稅外，可避免遺產有應繼份及特留份的規定，確保資產不會被挪用詐騙，按照自己的意思來進行傳承規劃。

他舉例，有些客戶想要把股權給兒子、現金給女兒，而且要確保不會因婚姻關係的改變使錢被媳婦、女婿拿走，「保險是簡單、彈性大又可解決痛點的方式」，保有一定的控制力，可指定對象、受益金額，愈早進行安排愈可能不會被實質課稅。

A無論是要富過三代或富傳多代，成功的關鍵是「傳承」和「保障」，市場上資產配置工具眾多，侯文成表示，設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到守富、創富、傳富、分富、永富的資產保障「五富」的目標。

為協助高資產族群的財富傳承快速達到「五富」目標，AIA友邦人壽新推出「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」，AIA友邦人壽表示，此張保單是六年期的壽險，屬保障型商品，目前宣告利率高達3.79％，免體檢額度高，十分符合高資產人士家族財富管理的需求。

AIA友邦人壽侯文成總經理(左)與安永聯合會計師事務所林志翔執業會計師(右)共同...
AIA友邦人壽侯文成總經理(左)與安永聯合會計師事務所林志翔執業會計師(右)共同分享財富傳承規劃觀點。圖／AIA友邦人壽提供
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AIA友邦人壽總經理侯文成表示，市場上協助將家族財富和諧且完整地代代傳遞之管理工...
AIA友邦人壽總經理侯文成表示，市場上協助將家族財富和諧且完整地代代傳遞之管理工具眾多，但壽險實為最簡單的方法。設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到守富、創富、傳富、分富、永富之資產保障「五富」目標。記者沈婉玉／攝影
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保險壽險業

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