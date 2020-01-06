跨境電商熱 國泰世華銀宣布加入環球金融GPI全球支付

隨著跨境電商興起，全球交易行為日益蓬勃，國泰世華銀行今（6）日宣布加入環球銀行金融電信協會的全球支付創新服務（Global Payments Innovation，gpi），具有速度快、透明度高、可即時追蹤、即時止付等特點，將可大幅提高海外交易的安全性，之後將逐步於香港、新加坡、馬尼拉分行及柬埔寨子行建構「SWIFT gpi」服務。

國泰世華銀行表示，過去客戶若要查詢跨境匯款交易進度，必須透過銀行以電話或拍發電文的方式，輾轉向國外多家中繼銀行和各國清算系統查詢，不僅耗費大量人力、時間成本，更產生高昂的電文費用。此外，傳統查匯過程往往需歷經數日的時間，面對國際詐騙事件日益猖獗，已然成為金融資安風險。

「SWIFT gpi」創新服務具有速度快、透明度高、可即時追蹤等特點，目前國泰世華銀行全臺165家分行及三家海外分行(馬來西亞納閩島、越南茱萊及寮國永珍分行)皆已導入，藉由點對點追蹤功能，客戶將可即時查詢受款人是否收到款項，隨時掌握交易進度，避免重複匯款的狀況發生；同時，提供客戶即時終止及撤回匯款的服務，進一步確保客戶財產安全並避免客戶財產損失，亦是阻止詐騙犯罪的一大利器。

國泰世華銀行表示，隨著跨境電商興起，全球交易行為日益蓬勃，為服務遍布全球的企業客戶，以及近年來急速增長的一般民眾海外交易需求，國泰世華銀行宣布加入環球銀行金融電信協會的全球支付創新服務(Global Payments Innovation，gpi)。國泰世華銀行也表示，2020年起將逐步於國泰世華銀行香港、新加坡、馬尼拉分行及柬埔寨子行建構「SWIFT gpi」服務，為國泰世華銀行全球客戶提供更完善的金融服務。