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凱基證券獲證交所及櫃買中心雙肯定 積極活絡資本市場

2020-01-06 10:46經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所及櫃買中心分別於2019年12月26及27日舉辦「2019年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」及「2019年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮暨業務座談會」，凱基證券分別獲頒「流通證券獎-證券承銷商」以及推薦最多家數獎項的證券商第二名，凱基證券努力耕耘台灣資本市場推動國內外優質企業於台灣資本市場掛牌，成果備受肯定。

凱基證券於2019年輔導申請上市獲交易所通過並掛牌案件包括上櫃公司美時製藥(1795)的轉上市申請案，以及全球最大LED測試及分選設備製造商惠特科技(6706)的初次上市案。其中美時製藥(1795)上櫃轉上市，是證交所實施多元上市方案一年多以來首家成功掛牌案例。

凱基證券一直致力於推薦優質公司成為櫃買家族，不斷發掘在各產業有特色、有獲利潛能的個股，將這些公司推薦到資本市場。2019年凱基證券獲櫃買中心頒發推薦最多家數的證券商第二名，其中，包含推薦IC測試載板廠雍智科技、高階眼科醫療儀器醫材研發及製造公司明達醫學及生物相似藥研究開發公司台康生技等之成功掛牌。

另外，推薦環保尖兵傑智環境、室內裝修設計的匯僑設計、高速傳輸介面晶片領導廠商威鋒電子、汽車空調壓縮機及熱交換器廠湧盛電機、微創醫療器材公司台微醫，及半導體封測及材料廠穎崴等優質企業的興櫃掛牌，所推薦公司分布於各產業，讓這些優質企業得以進一步打開知名度，使更多投資人參與公司的營運成果。

凱基證券長期居於國內資本市場領先地位，並受益於開發金控積極整合銀行、壽險、股權投資等客戶資源，加上自身廣大銷售通路之優勢，有效利用廣大客戶群及通路發揮團體戰。

此外，投資銀行團隊積極主動提供海內、外優質客戶所需的業務策略與資本市場規劃，進而成為客戶長期合作的策略夥伴，持續提供客戶上市櫃規劃、企業併購財務顧問等一條龍之全方位金融服務，提供客戶多樣化之產品滿足客戶各項需求。凱基證券未來仍將持續配合主管機關政策的推動，輔導並推薦優質企業進入資本市場，期能對提升台灣金融市場之國際競爭力盡一份心力。

凱基證券獲證交所及櫃買中心雙肯定，由董事長許道義(左)代表領獎。圖／凱基證券提供
凱基證券獲證交所及櫃買中心雙肯定，由董事長許道義(左)代表領獎。圖／凱基證券提供
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凱基證資本市場櫃買中心

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