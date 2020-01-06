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元大期春節不打烊 財鼠年交易送專屬金幣

2020-01-06 10:45經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

農曆春節期間，中國、香港和台灣等地股匯休市，歐美市場仍照常交易。

台灣金融市場2020年封關日為1月20日，直到1月30日開紅盤，開盤當天台灣期現貨市場也將一次反應休市期間的國際行情，造成國內行情劇烈震盪，若在春節期間掌握國際訊息，善用國外期貨進行交易避險，不僅可降低交易風險，更有機會在12生肖為首的金鼠年開春之際增添紅包財。

元大期貨指出，觀察各類別期貨商品在近10年春節期間的平均年化波動率，能源、金屬和農產等商品期貨的波動明顯高於金融期貨，又以天然氣、無鉛汽油、11號糖、熱燃油等期貨的波動率較高；其中，天然氣與熱燃油在冬季用於取暖需求，歐美等高緯度地區在1~2月期間甚至有暴風雪侵襲，氣溫變化激烈，帶動行情大幅波動。

冬天亦為甘蔗壓榨季節，根據印度糖業協會(ISMA)估計~2019/20年的印度糖產將年減16%，供給面將可提振糖價買氣，亦可留意佈局機會。整體而言，農曆新年期間台灣市場沒有交易，但國際期貨行情正常運行，特別是中美達成第一階段的貿易協議，而全球央行貨幣政策持續寬鬆，都將提供期貨商品波動交易契機。

元大期貨2020年營運目標將著眼於「深耕台灣 放眼亞太」，以國外期貨為核心業務動能，並持續投注研發資源，支持槓桿金融創新業務，同時著眼香港與海外事業發展，透過組織再造、優秀業務人才引進下再創營運高峰，以期新的一年帶給投資人嶄新更佳的交易環境與全方位服務。

元大期貨將邁入第26年提供春節不打烊服務，為業界第一也是最久提供全年無休的服務，鼠年為12生肖之首，元大期貨特別以「財鼠金來」為概念，設計獨家琉璃財鼠外加9999純金打造元大幣，並為元大客戶專屬客製化姓名，透過財鼠擁抱金幣帶給投資人「坐擁百財」交易好運。

此外，延續2019年線上高人氣的春節特別節目「贏家群星會」，今年邀請到各大交易所專家、市場贏家及專業分析師，於元大期貨FB粉絲團分享獨家交易心法、國際趨勢展望，24小時陪伴投資人春節期間參與全球市場賺紅包！

元大期春節不打烊。圖／元大期貨提供
元大期春節不打烊。圖／元大期貨提供
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期貨元大春節

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