京城銀2019稅前獲利39.04億、EPS3.43元 成長逾一成

京城商業銀行（2809）公告2019年12月自結稅前損益為6.23億元，稅前EPS0.55元，累計2019年全年合併稅前獲利達39.04億元，稅前每股盈餘（EPS）3.43元，較2018年同期增加10.3％。

京城銀表示，2019年京城銀在既有業務基礎上，仍積極推展各項創新金融服務方案與加速數位轉型進程，是帶動全行整體獲利順利轉為年成長表現的重要推手。

其次受惠台商回流、全球主要央行貨幣政策趨於寬鬆等國內外經貿因素，且京城銀係屬專注中小企業客群之社區型銀行，向來以企業金融服務見長，使得京城銀中小企業放款占總放款比重在過去五年間成長近一倍，從2015年三成占比跳升超過五成水準。

利息收入、手續費收入、加上投資收益增加，同步帶動2019年全行總資產規模放大至2,800億元大關，全行營運仍舊保持穩健成長步調。

京城銀指出，截至2019年底京城銀逾期放款比率為0.01％、逾期放款覆蓋率9,917.55％、全體放款覆蓋率1.44％水準，有利於本行強化自身數位金融轉型、多元業務開發實力，同時做好法令遵循與內稽內控，以期在獲利與風險控管間取得良好平衡。