呂桔誠訂七目標 提升台灣金控經營綜效

台灣金控是國內唯一的國營金控，董事長呂桔誠在2004年首次就任台銀董事長時就提出要「自組金控」，此想法在當時是非常創新的概念；呂桔誠認為，市場需要領導金控，也需要國營金控，以落實財經政策、維持金融秩序並顧及產業需求與社會發展，同時也有助台銀拓展業務。在此前提下，最適合籌組金控的是全部由政府持股、且具有品牌優勢的台灣銀行。以下為專訪紀要：

問：台灣金控成立的緣由，2004年董事長第一次擔任台銀董事長時就有提到要自組金控，當時起心動念的原因？

答：1990年代後期，國際間興起綜合金融業務、開放金融市場及金融業跨業經營風潮。我國金融市場規模較小，且金融機構家數多，競爭激烈，為強化金融業國際競爭力，政府參考美、日等國家作法，制定「金融控股公司法」，自2001年11月1日起施行；國內金融機構自那時起相繼成立金控，期待能提高經營效能。

2004年首次接掌台銀時，國內已有14家金控公司，規模各異，核心子公司也各有不同。當時規劃台銀自組金控的動機，大致有幾個出發點。

一、市場需要領導金控。金融市場面臨最大挑戰一直是Over-Banking。市場版圖零散，沒有真正的領導者，當時台銀已有相當的規模和市占率，很適合整併適合的同業以組成金控，在金融市場扮演領導者角色。

二、國家需要國營金控。我國推行金融改革時，為提高傳統公股行庫的經營效能、活絡金融市場，陸續將行庫開放民營。為落實財經政策、維持金融秩序，並顧及產業需求與社會發展，我國需要純國營的金融機構，做為政策調節工具。

三、有助台銀拓展銀行業務。台銀是國內歷史最悠久的銀行，承擔業務及轉投資的範圍廣泛，是真正的綜合性銀行，若將適合的業務分拆為獨立子公司、或在市場上整併同業，不僅有利台銀專注、拓展銀行業務，也能做出適當的風險區隔，對健全公司體質與蓄積營業能量都有正面幫助。

台銀從2005年起通過規劃與中央信託局合併，2008年成立台灣金控，集團總資產自2008年底約3.8兆元成長至2019年9月底約5.6兆元，印證適當的整併確實能促進公司成長，並發揮綜效。

問：台灣金控未來經營的目標？

答：台灣金控以「創造經營綜效，建構優質金控」為經營願景，帶領台銀、台銀人壽及台銀證券等三家子公司深耕金融市場，並致力在集團中達成七大目標，包括：一、多元人才培育，厚植成長實力；二、深化資產管理，健全資產品質；三、整合集團資源，提升經營綜效；四、掌握趨勢契機，發展金融服務；五、訂定防護基準，落實資安管理；六、強化內控法遵，恪遵普世價值；七、踐履社會責任，強化公司治理。

問：台灣金控爭取台銀與公務員薪資結構脫鉤，如何達成目標？

答：台銀調薪是依據公務員待遇調整幅度隨同調整， 公務員自100年調薪3％以來，間隔七年才於2018年再次調整待遇3％，導致國營銀行員工薪資水準逐漸無法與同業競爭，尤其國營銀行在配合政府年改政策，歷經13％優惠存款改革後，恐有人才流失之虞。

為留才攬才，積極向主管機關爭取國營銀行員工薪資與公務員脫鉤，並徵得主管機關同意，短期目標讓台銀、土銀、輸銀三家國營銀行薪資齊一化，分兩年參照輸銀薪資水準調高薪資，去年台銀已調薪約2.94％，今年預計調薪幅度約2.87％，8,000多位員工受益。中長期目標除配合主管機關積極建立調薪衡量機制外，於完成三家國營銀行薪資齊一化後，將依據調薪運作機制，逐步拉近台銀與公股銀行差距。