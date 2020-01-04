親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

呂桔誠操刀 台銀老店添藝術氣息

2020-01-04 03:35經濟日報 記者 陳美君

身為百年老店的台灣銀行，在董事長呂桔誠接掌後，展現全然不同的風貌。

近年來，除了積極推動業務、協助政府政策，也提升國民的藝術涵養，每年持續舉辦繪畫季、攝影季、音樂季等活動鼓勵藝術創作與提升鑑賞力外，呂桔誠也親自操刀，以「舊即是新、以簡馭繁」概念調整台灣金控的企業標誌，為老行庫增添濃濃的藝術氣息。

台銀現在每年舉辦繪畫季、攝影季與音樂季，獲獎的繪畫與攝影作品會在台銀各地分行營業大廳展出，鼓勵青年學子持續創作。

呂桔誠認為，台灣金控成立逾十年，是很年輕的金控，但實際上卻涵納著台銀120年的歷史和包羅萬象的業務，但台灣金控集團的企業標誌應用圖示並不一致，甚至連字型也各不相同，不易彰顯集團的整體性，更無法充分發揮台銀獨特而悠久的品牌優勢。

為了使企業品牌形象能夠聚焦、強化整體企業形象及辨識度，呂桔誠著手展開CIS改造計畫，請金控同仁廣泛瞭解同業的企業形象，決定以台銀企業標誌代表為集團LOGO，主要考量為台銀歷史悠久、且居國內金融界龍頭，其企業標誌以古布幣為藍本，不僅深富代表性、在同業及客戶間均有極高辨識度，且兼具精緻、簡潔、典雅特色，並以「舊即是新、以簡馭繁」為核心概念。

其他子公司的LOGO也在此基礎上盡量做到企業識別一致化，但又有各自的特色，並用顏色展現各公司經營特質，例如金控LOGO色澤為亮金色，象徵尊貴地位；人壽則是松柏綠，代表沉靜與和諧；台銀證券則是朱紅色。

另外，去年台銀成立120周年，去年 10月下旬於二二八和平公園露天音樂台，精心規劃舉辦「愛在台灣～2019台灣銀行藝術祭-音樂會」，音樂會由室內走向戶外，結合嘉年華攤位，呈現知性、感性、公益等多重意義的深秋盛會，現場湧入逾千餘位民眾、共同享受豐富的心靈饗宴。

台銀台灣銀行音樂會

延伸閱讀

政大人必吃冰店掰掰！ 60年老店逢玉冰菓室明...

公銀募款助選？財長沒聽說

賴士葆接獲陳情：捐贈政治獻金給綠營 就能調降...

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

銀行教戰 早上買美元更賺

2020-01-04 00:03

打造退休金支柱 信託業獻策

2020-01-03 23:14

呂桔誠訂七目標 提升台灣金控經營綜效

2020-01-04 03:36

台灣金 打造業務六千金

2020-01-04 03:35

股東會登記 十旺日額滿

2020-01-04 01:16

今年投資展望 看好銀髮商機

2020-01-04 00:26

台幣攀一年半新高

2020-01-04 00:03

減輕債務負擔 善用兩機制

2020-01-03 23:14

熱門文章

星宇航空開航倒數 張國煒再申讓長榮航變現4.65億元

2020-01-03 19:55

街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

2020-01-03 19:20

超微率先成為台積電5奈米客戶 一推出即搶得高市占率

2020-01-03 11:55

宏達電尾牙 王雪紅：扶搖直上指日可待

2020-01-03 20:42

5G標金飆破900億 黃金頻段創全球紀錄

2020-01-03 14:07

郭明錤稱 比亞迪可望取代廣達獨家組裝iPod Touch

2020-01-03 12:07

電子紙龍頭元太科技也回台！將在林口投資12億元

2020-01-03 20:43

推動大汐止經貿園區計畫 汐止都計三通內政部過關

2020-01-03 17:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top