台灣金 打造業務六千金

台灣金控董事長呂桔誠 記者侯永全／攝影 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 台灣金控是國內唯一的「國營金控」，2007年8月15日籌備，2008年1月1日依金控公司法及其他有關法令，由台灣銀行股份轉換成立，並於成立次日將台銀的證券及保險業務以公司分割方式設立台銀證券及台銀人壽，組成資產總額高達3.8兆元的最大國營金控，經營版圖橫跨銀行、證券及壽險三大範疇。

台灣金控的誕生，為我國金融發展邁向嶄新里程碑，台灣金控以優秀又穩健的「國家級領導金控」為目標，扮演金融橋樑的主導力量，支援政府財金政策，穩定金融市場與秩序，扶植產業升級發展，厚植國家經濟實力，在以銀行為主體的架構下，透過金控平台運籌管理、資源整合及共同行銷，壯碩集團經營實力與競爭力，發揮大型金融機構的使命與優勢，引領台灣金融業前進國際金融舞台。

強化法遵 國際形象加分

台灣金控條例於2008年訂定。當時財政部鑑於台灣金經營特殊性，考量國營金融機構組設，應有組織條例為規範，也能兼顧立法院決議「完備台灣金控成立法制程序」的要求，規劃就台灣金控的組織、營運及管理等事項，制定特別法予以規範。該條例於2008年11月7日經立法院三讀通過，回溯自2008年1月1日起施行。

台灣金控條例歷經二度修正，運用台銀前無償贈與繳回國庫的國有土地，抵充增資台灣金控股款，再由台灣金控以相同土地抵充增資台銀股款。2017至2018年進行二度修正，此次修正使政府與台灣金控得在不影響政府財政負擔前提下，順利推動國有不動產作價增資，以增強台灣金控及台銀自有資本、提升政策任務承擔能力與業務彈性，持續發揮國營金融事業使命與任務。

台灣金控及台銀去年辦理國有土地作價增資計畫，已於去年9月完成；增資後，台銀資本適足率約提升1.79個百分點，由12.54%提升為14.33%；集團資本適足率則提升約15.6個百分點，由107.04%提升為122.64%。

台灣金控董事長兼台銀董事長呂桔誠上任三年多，以「效率、效能、人才、紀律、文化」為經營重點；去年是台銀成立120年，因應最新的國際監理發展趨勢，呂桔誠指示集團各公司積極精進法令遵循及內稽內控制度，並期待充分發揮龍頭金控及領導銀行影響力，帶領同業共同強化法令遵循，以提升我國銀行業的國際形象。

在這段期間以來，台灣金控達成的目標包括：一、發揮龍頭金控及領導銀行影響力，帶領提升法令遵循與國際形象。

去年2月，兼任銀行公會理事長的呂桔誠率公會赴雪梨，舉辦台資銀行澳洲地區分行集體自律機制會議，3月赴紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，並持續透過於各國際金融重鎮舉辦研討會及集體自律機制會議，建立銀行同業集體機制並建構分享平台，進行深入交流及實質分享，促進本國銀行共同形成法令遵循的自律意識與行動，進而強化海外分支機構管理能力，達成內稽內控、法令遵循、洗錢防制、打擊資恐、網路安全、資通訊安全及個人資料保護等七大面向的「全面遵循」（Total Compliance）。

創新服務 發展金融科技

二、持續推展金融科技，創設金融創新實驗室，布局金融科技專利。

台銀推動成立創新實驗室（Inno Lab），指派年輕經理人掌理，並與金融科技先行國家以色列互為參訪交流，藉由深入瞭解最新發展脈動與經驗，從宏觀角度觀照發展需求，將創新思維融鑄為企業文化核心，並廣泛應用於改善作業效率、分析客戶行為，有利規劃推展具前瞻性、加值性、友善性的數位金融服務。

此外，台灣金控積極布局金融科技專利，截至去年12月底，申請專利件數267件中，已取得經濟部智慧財產局核定「發明專利」21件及「新型專利」122件，遍布於行動平台、人工智慧、安控機制等範疇。其中「行動網路認證方法及系統」、「內容可索引之文件影像檔的建立方法及其索引方法」、「一鍵認證支付方法」、「網路銀行帳戶的登入方法及應用該登入方法之網路銀行系統」等案件獲得發明專利，應用價值高，不僅有利於集團業務發展，甚至可進一步帶動金融同業共同成長。

三、積極響應政府政策，2019年力拚「六千金」。

儘管外在經營環境充滿挑戰，台銀前兩年達標新增美元存款、主辦聯貸、危老更新專案貸款、新承作房貸額度的「四千金」後，去年再加上「公教人員購屋貸款築巢優利貸」和「台商返台購建廠房」專案貸款，力拚都能突破千億元規模，達成「六千金」目標。

四、台銀人壽忠實扮演國營壽險角色。

台灣金控集團子公司台銀人壽持續調整經營體質中，仍能承擔唯一國營壽險公司角色，忠實完成有關任務。