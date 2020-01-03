年關將近資金緊 富邦20億元滿期金提前給付

農曆春節假期即將到來，為讓資金能夠有效運用，並讓生活安心有保障，富邦人壽建議，民眾可藉著為自己創造更多現金流補足年終缺口，同時趁新年度做保單健檢，與家人平安快樂團圓過好年。因應今年農曆春節連假較早，富邦人壽預計於1月20日，針對保單周年日為2020年1月20日至29日之生存金/滿期金進行給付，讓保戶擁有充足資金提前做好年度規畫，掌握新年度資金運用。

富邦人壽表示，如果有「生存金/滿期金」類型的保戶，符合契約規範時間及被保險人仍生存者，保戶就能領回一筆保險金彈性運用，保戶可選擇金融機構匯款與郵寄支票兩種給付方式，統計台外幣給付件數近2萬件，給付金額約新台幣20億元。

迎接新的一年，富邦人壽提醒民眾特別留意契約內容，當領回保險金後保障將延續或終止，保障是否完整。建議，拿到年終獎金、生存金/滿期金時，不妨進行保單健檢，掌握「三正確」原則讓生活更放心。

第一、資料正確：記得更新相關保單資料，例如通訊資料、職業類別、受益人等，避免理賠時權益受影響。第二、規畫正確：不同年齡、職業、族群所面對的風險不一樣，人生每個階段風險也會改變，家中經濟責任者更要重視保險規畫。第三、保障正確：瞭解保單的保障範圍及保額是否足夠，或定期聯絡投保公司的業務員檢視保單，補強保障缺口，意外發生時才有保障。