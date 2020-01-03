親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

2020-01-03 19:20聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

街口投信今天緊急在官網上發出聲明撇清，街口支付所發布的「街口支付 託付寶」相關廣...
街口投信今天緊急在官網上發出聲明撇清，街口支付所發布的「街口支付 託付寶」相關廣告，內容提及街口投信及街口投信的基金，均未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無涉。圖取自／街口投信官網
分享

街口支付打出「街口支付 託付寶」廣告，不但是偷跑，還有架構不清、違反法令規定、不當招攬吸金及規避監理等問題，再踩金管會紅線，要求街口投信說明。街口投信今天緊急在官網上發出聲明撇清，街口支付所發布的「街口支付 託付寶」相關廣告，內容提及街口投信及街口投信的基金，均未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無涉。

針對廣告打出保證收益1.5%，有不當招攬吸金之嫌，街口投信澄清，街口的基金產品均經金管會核准或申報生效，不表示絕無風險，過往績效不保證基金的最低投資收益；除盡善良管理人的注意義務外，街口投信不負責基金盈虧，也不保證最低收益。

街口投信強調，會恪守投信投顧相關從業規範，並善盡善良管理人的義務與職責；街口投信基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制的保障。

街口支付在2018年時預告推出「台版餘額寶」的「街口託付帳戶」產品，並打出保證年收益1.2%～1.8%的號召，因違反現有金融法規，遭金管會關切而喊停；此次街口集團在各辦公大樓、捷運上刊登金管會未同意的「託付寶」廣告，再踩金管會紅線。

不過，金管會官員無奈表示，雖然街口支付的廣告明顯違反金融法規，公然挑戰金融監理權威，但金管會只能管街口投信，管不到推出「託付寶」的街口投信母公司街口金融科技公司。

金管會官員表示，證期局今天才核備，民眾可透過電子支付帳戶買投信發行的台幣計價基金，是讓民眾有多一個基金申購贖回的方式。但是民眾要買基金，或要用街口支付付款，都要依據相關規定，並分別簽約，不能透過一個定位不清、架構有疑慮、金管會不同意的「託付寶」。況且投信還必須先修改契約內容，符合相關前提，才可以電支支付。

最猖狂的是，官員證實，街口集團去年底曾向金管會洽詢有關架構「託付寶」一事，金管會已明確表達，因「託付寶」架構定位不清、無法監管，持否定的立場。然而，街口集團顯然只將金管會的意見當作「參考」，仍在昨天大打廣告。

金管會街口支付廣告

延伸閱讀

三大法人賣超台股9.73億元

2020如何做ETF「月配息」？配息表報你知

台積電ADR創新高 台積電早盤完成填息

國銀存款 二個月多6,427億

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020信用卡福利調整 小心你的點數貶值了

2020-01-03 14:42

台幣盤中升值7.3分 早盤未見29字頭

2020-01-03 14:42

終身實支實付醫療保障 最重要

2020-01-03 14:39

搶買儲蓄險 必知4個要點

2020-01-03 14:39

讓債務人安心過新年 銀行公會：春節期間停止各項催收

2020-01-03 12:52

新台幣早盤再升7.3分 未見29字頭

2020-01-03 10:45

公銀設雙語分行 一波波

2020-01-03 02:55

台壽獲殊榮 奪保險品質獎

2020-01-03 02:55

鼠年生肖幣 發行量減1萬套

2020-01-03 02:55

生肖幣量減 集幣業：別期待增值

2020-01-03 02:55

台彩、運彩雙響砲 銷售飆高

2020-01-03 02:54

匯銀看美元 布局好時機

2020-01-03 02:54

國泰證連獲最佳券商獎

2020-01-03 02:27

名家觀點／創新保險商品 降低暖化風險

2020-01-03 02:16

庚子鼠年生肖套幣 14日開賣

2020-01-03 00:47

人民幣匯價 今年可望走強

2020-01-03 00:35

匯市開紅盤 台幣由升回貶

2020-01-03 00:33

匯市交投熱 爆量19億美元

2020-01-02 23:47

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 推快閃3個月期優利方案

2020-01-02 23:46

利變型保單 大吹降息風

2020-01-02 23:46

央行守「30」字頭 熱錢動向是關鍵

2020-01-02 23:44

台幣活存優惠 達牌告八倍

2020-01-02 23:44

壽險上季賣股逾千億元

2020-01-02 23:31

國銀存款 二個月多6,427億

2020-01-02 23:31

國壽升美元利變利率

2020-01-02 23:31

富邦VIX淨值暴增到10元！晚間已更新為2.69元

2020-01-02 21:02

準備發年終 國銀存款兩個月暴增逾6400億

2020-01-02 18:12

全台40億保險金待領 內政部助保險業者尋人

2020-01-02 17:02

多數銀行僅設一家！一銀一口氣設置六家雙語分行

2020-01-02 16:12

央行鼠年生肖套幣14日開賣 較往年減少1萬套

2020-01-02 14:37

回顧台幣走勢…2019相對平穩

2020-01-01 02:19

匯市封關 台幣2019年升逾6角

2019-12-31 23:39
看更多

熱門文章

開第一槍！國巨被動元件大漲價

2020-01-03 01:21

新制勞退基金分紅 每人3.3萬

2020-01-02 23:47

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 推快閃3個月期優利方案

2020-01-02 23:46

富邦VIX淨值暴增到10元！晚間已更新為2.69元

2020-01-02 21:02

利變型保單 大吹降息風

2020-01-02 23:46

煞不住 5G總標金今上看千億

2020-01-03 00:41

台灣5G賽局 富比世四富豪纏鬥

2020-01-03 01:57

5G標金飆破900億 黃金頻段創全球紀錄

2020-01-03 14:07

國巨產能利用率攀升 營運看俏

2020-01-03 01:21

台中百貨業 去年大豐收

2020-01-03 01:21

5G黃金頻譜標金 全球最高

2020-01-03 01:57

執行業務者報勞健保費 個人負擔不併入事務所

2020-01-03 02:56

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

2020-01-03 01:21

台幣活存優惠 達牌告八倍

2020-01-02 23:44

車市大爆發 去年賣43.9萬輛

2020-01-02 23:31

匯銀看美元 布局好時機

2020-01-03 02:54

公銀設雙語分行 一波波

2020-01-03 02:55

新竹生醫園區業績將爆發

2020-01-03 01:21

財經觀點／進入AI、5G時代 我需「資訊基本法」

2020-01-03 00:46

壽險上季賣股逾千億元

2020-01-02 23:31

台彩、運彩雙響砲 銷售飆高

2020-01-03 02:54

央行守「30」字頭 熱錢動向是關鍵

2020-01-02 23:44

壽險業居高思危 連3月減碼台股

2020-01-02 21:41

國產車市占率回到50%

2020-01-02 23:31

12月製造業景氣 我PMI連3升

2020-01-03 00:38

小規模營業人給付所得 須依規定扣繳率辦申報

2020-01-03 02:56

5G黃金頻段標金衝破900億元大關 世界第3高

2020-01-03 18:28

九家中小企加碼台灣43億

2020-01-02 23:44

國銀存款 二個月多6,427億

2020-01-02 23:31

新台幣強升 2家壽險1月調降台幣宣告利率

2020-01-02 19:36

匯市交投熱 爆量19億美元

2020-01-02 23:47

在一定限額內 政治獻金可列報綜所稅捐贈扣除額

2020-01-03 08:23

國泰證連獲最佳券商獎

2020-01-03 02:27

超微緊抱台積 外媒看好5奈米高市占

2020-01-03 14:42

勞動基金收益 創雙高

2020-01-02 23:44

鼠年生肖幣 發行量減1萬套

2020-01-03 02:55

2020信用卡福利調整 小心你的點數貶值了

2020-01-03 14:42

學者憂中日韓FTA衝擊產業 經部三方向因應

2020-01-03 14:15

經濟部一口氣通過 泰翔等九中小企業共43億元投資案

2020-01-02 21:12

生肖幣量減 集幣業：別期待增值

2020-01-03 02:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top