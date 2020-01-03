街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

街口投信今天緊急在官網上發出聲明撇清，街口支付所發布的「街口支付 託付寶」相關廣告，內容提及街口投信及街口投信的基金，均未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無涉。圖取自／街口投信官網 分享 facebook

街口支付打出「街口支付 託付寶」廣告，不但是偷跑，還有架構不清、違反法令規定、不當招攬吸金及規避監理等問題，再踩金管會紅線，要求街口投信說明。街口投信今天緊急在官網上發出聲明撇清，街口支付所發布的「街口支付 託付寶」相關廣告，內容提及街口投信及街口投信的基金，均未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無涉。

針對廣告打出保證收益1.5%，有不當招攬吸金之嫌，街口投信澄清，街口的基金產品均經金管會核准或申報生效，不表示絕無風險，過往績效不保證基金的最低投資收益；除盡善良管理人的注意義務外，街口投信不負責基金盈虧，也不保證最低收益。

街口投信強調，會恪守投信投顧相關從業規範，並善盡善良管理人的義務與職責；街口投信基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制的保障。

街口支付在2018年時預告推出「台版餘額寶」的「街口託付帳戶」產品，並打出保證年收益1.2%～1.8%的號召，因違反現有金融法規，遭金管會關切而喊停；此次街口集團在各辦公大樓、捷運上刊登金管會未同意的「託付寶」廣告，再踩金管會紅線。

不過，金管會官員無奈表示，雖然街口支付的廣告明顯違反金融法規，公然挑戰金融監理權威，但金管會只能管街口投信，管不到推出「託付寶」的街口投信母公司街口金融科技公司。

金管會官員表示，證期局今天才核備，民眾可透過電子支付帳戶買投信發行的台幣計價基金，是讓民眾有多一個基金申購贖回的方式。但是民眾要買基金，或要用街口支付付款，都要依據相關規定，並分別簽約，不能透過一個定位不清、架構有疑慮、金管會不同意的「託付寶」。況且投信還必須先修改契約內容，符合相關前提，才可以電支支付。

最猖狂的是，官員證實，街口集團去年底曾向金管會洽詢有關架構「託付寶」一事，金管會已明確表達，因「託付寶」架構定位不清、無法監管，持否定的立場。然而，街口集團顯然只將金管會的意見當作「參考」，仍在昨天大打廣告。