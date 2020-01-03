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千大製造業最推崇產險公司 富邦19連霸

2020-01-03 17:33經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

富邦產險以專業損防技術及創新風險管理服務，連續19年榮獲《現代保險雜誌》千大企業保險購買行為及滿意度調查-最受推崇的產險公司，並勇奪保險品質獎之最佳形象、最佳專業、最佳售後服務及最值得推薦，共四項特優，深受各類別業主的青睞與肯定。

富邦產險總經理羅建明表示，從保險公司所提供的商品與服務，一直到其衍生的穩定社會功能與價值，都是客戶與投資人對保險公司的關注焦點。

富邦產險長期榮獲國內外機構於保險專業表現、理賠服務與經營成果等面向的肯定，並與政府部門及學術單位密切合作，致力於提升國人風險意識、強化社會資產韌性，運用本業職能達到與社會共好的永續目標。

根據本次千大企業保險購買行為及滿意度問卷調查，近九成企業購買保險的最大動機是「為相關風險做危機管理」，顯示企業客戶已明確認知保險可以有效轉移重大意外造成的鉅額損失，嚴謹的保險規劃是公司管理營運風險不可或缺的重要方針。

富邦產險提供事前客製化的損害防阻以及事後的復原服務，以跨領域專業建構的風險模型提高災害預防的精準度，協助客戶減少營運中斷與財產損失，採用富邦損防建議的客戶在隔年的損失率皆明顯下降。

《現代保險雜誌》的調查結果也發現，往年於責任保險類別不被列為主要投保險種的董監事及重要職員責任保險，本次大幅躍昇成為責任保險類別勾選率第二高的項目，僅次於公共意外責任險。

董監事及重要職員責任保險是上市櫃公司必備的強制險，不但能有效減輕董監事對於執行職務所承受的壓力，更可強化公司治理與風險管理；富邦產險也舉辦多場公司治理研討會，與企業主分享國際趨勢及案例分析，並依據產業特性提供適切的保險與風險管理計畫，協助企業達到永續經營的目標。

金管會保險局長施瓊華(左)頒獎給富邦產險資深副總林金穗(右)。富邦產險/提供
金管會保險局長施瓊華(左)頒獎給富邦產險資深副總林金穗(右)。富邦產險/提供
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