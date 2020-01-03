過年前保單借款六方便 但小心不還息保單失效

農曆春節將至，不少父母面對年貨採買、發放紅包，以及過完年後的開學學費等大筆支出感受到壓力而苦惱。保險公司表示，保單借款有六大方便，但小心一直不還息，恐造成保單失效。

元大人壽表示，民眾若有短期資金調度的急需，可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，只要符合申貸條件，撥款速度快，是短期資金周轉的便利工具。

元大人壽表示，保險是家庭的防護網，只要做好妥善規劃，不但平時可受到各項保障，若遇短期資金需求也可透過保單借款應急。且保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等六大優勢，申貸管道多元，如臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真、線上辦理等可依要保人的習慣及便利性自行選擇，審核完成後的次一營業日，就會匯入要保人帳戶。由於每家壽險公司申貸辦法不同，民眾申貸前應先了解相關規定，以利核貸撥款。

所謂保單借款，指的就是預支保單累積的「保單價值準備金」來做為周轉，所以並不是每張保單都可以申請借款。

元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理，且保險單借款約定書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。壽險公司給付方式包含匯款、支票、要保人臨櫃領現等多元管道，相對的，保戶還款亦有多元管道可辦理清償，如，臨櫃辦理、透過專屬壽險顧問辦理、電洽客服專線查詢還款金額等。

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，但元大人壽建議保戶應掌握保單借款3項注意要點，以避免損及保單權益。

首先，了解借款利率與利息計算方式，保單借款利率通常是以保單預定利率加碼1-2.5個百分點，但各家壽險公司還是會衡量保單資金成本及資金運用效率來訂定，借款前務必充分了解相關約定；其次，當心未繳利息併入本金計算，孳生之利息如逾一年後之保單週年日經通知仍未清償，則利息將於保單週年日併入本金中以複利計算，造成借款利息變高，相當不划算。

再者，繳不出本息當心保單停效，當未償還之借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力，一旦被保險人發生保險事故，保險公司將不理賠，喪失保險原有之功能，不可不慎。

元大人壽提醒民眾，由於各家壽險公司保單借款規定有所不同，申請保單借款前務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。