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英國保誠人壽 獲2020知名度最高優等肯定

2020-01-03 16:03經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

國保誠人壽2日榮獲「保險品質獎 - 知名度最高」獎項優等殊榮，為保險品質獎中唯一獲獎的外商保險公司，其「誠心誠意 從聽做起」和「分紅保單專家」的品牌形象，獲得消費者的支持與肯定。

《現代保險雜誌》舉辦的全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司大調查，結果出爐，透過消費者對壽險公司進行評比與排名，選出最值得推薦、知名度最高、業務員最優、理賠服務最好的壽險公司。

英國保誠人壽總經理王慰慈從金管會保險局長施瓊華手上接獲「知名度最高」優等肯定。

王慰慈表示，「英國保誠人壽深耕台灣20年，這次榮獲「保險品質獎 - 知名度最高」優等殊榮，要謝謝消費者對我們的肯定」。

保誠人壽一直秉持品牌精神「誠心誠意 從聽做起」，透過傾聽了解客戶的需求，從客戶的角度出發，提供適切的商品與服務。

2019年更推出一系列以「WeDO」為主題的品牌形象廣告，傳遞品牌動能形象，以活潑輕快的節奏，強調英國保誠人壽源源不絕的行動力。

除了品牌力持續發酵，因為是分紅保單專家，英國保誠人壽今年度也推出多項分紅保險商品，包含適合子女教育規劃的美滿315、適合退休規劃與資產傳承的五五登峰、一路勝、六代勝、傳富世代與鑫傳世代等，滿足台灣民眾在人生各個階段的保障需求，以其獨特的商品特色「分擔風險、紅利共享」，獲得消費者青睞。

英國保誠人壽近年來也積極推動數位轉型，以創新精神打造人性化、親民友善的數位平台工具，拉近與深化消費者之間的關係，今年推出了保險業界最多元對話管道的智能客服－「保寶」，舉凡保單內容、網路投保、保費查詢及理賠等問題皆可諮詢。

保誠人壽還首創保險業界的網路投保「保險購物車」，提供方便投保、多元選擇的碎片化商品組合，符合年輕世代的使用習慣。

保誠人壽也長期投入社會公益，為台灣社會注入能量。推動CHA-CHING兒童理財教育，為台灣小學生的理財知識奠定基礎，也攜手家扶基金會倡議兒保議題與推動星願娃募款活動，幫助家扶兒童心理諮商服務。

英國保誠人壽在台灣持續透過「以客為本」的精神，以長遠的規劃與穩健的經營，透過多個面向，為國人提供多元的保險產品與服務，用行動成就客戶的想望，達到一起好幸福的願景。

英國保誠人壽總經理王慰慈(右)代表接受頒獎。保誠人壽/提供
英國保誠人壽總經理王慰慈(右)代表接受頒獎。保誠人壽/提供
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保險國保英國

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