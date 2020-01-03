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建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

1月23-29日 各銀行停止催理作業

2020-01-03 14:30聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

年關將屆，銀行公會為體恤還款困難債務人的感受，已協調各會員銀行及銀行委外催收機構於今年1月23日至29日農曆春節連續假期期間停止各項催收作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人之動產或不動產等一切活動，使債務人可安心過年。

銀行公會持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人儘速與債權金融機構聯繫辦理相關協商事宜。

銀行公會提醒債務人，切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾如有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或者撥打銀行公會債務諮詢專線。

債務連續假期春節

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