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明台產險 獲2020保險品質獎四優選

2020-01-03 14:14經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

《現代保險雜誌》舉辦的「千大企業產險購買行為及滿意度問卷大調查」出爐，三井住友海上集團所屬明台產物保險再獲千大企業肯定，獲頒保險品質獎之最佳形象、最佳專業、最佳售後服務、最值得推薦等四項優等。

明台產險2019年針對企業推出「雇主の好險」及「資安の好險plus」專案，雇主の好險將傷害險與責任險保單的優點結合，針對員工執行職務期間的意外事故提供如傷害險身故或失能的定額理賠，另也對雇主對員工所應付的民事責任提供超額保障。

雇主の好險特別將非執行職務期間的意外事故納入保障，提供實支實付傷害醫療及住院保險金，燒燙傷情況特別嚴重者更提供燒燙傷增額保險金，保障員工執行職務期間，及非執行職務期間遭受意外事故的補償。

資安の好險plus則是與資安顧問攜手合作，增加專屬的資料外洩防範服務(資料外洩應變網站)，及資料外洩應變服務(中文免付費電話)，讓保戶能掌握最佳實務並取用資料外洩防範範例。

萬一遇上資料外洩事件，能有專屬資安顧問即時協助，保費不變但服務更全面。

上述針對企業推出的二大專案獲得企業肯定，今年明台產險於千大企業調查中產險專業素養的排名從2019年第六名大幅提升至第四名。

明台產險還結合八成企業最重視的理賠服務，在整提形象及值得企業推薦的名次方面，排名也較去年上升。

代表三井住友海上集團明台產物保險出席受獎的營運創新本部長飯島健司表示，明台產險積極開發各種符合保戶需求的新商品及服務，未來明台產險也會持續導入日本母公司的國際資源，升級產品質量與新科技運用，打造值得企業信賴的國際級保險品牌專業形象。

三井住友海上集團明台產物保險獲2020保險品質獎四優選，金管會保險局長施瓊華(左...
三井住友海上集團明台產物保險獲2020保險品質獎四優選，金管會保險局長施瓊華(左)頒獎，明台產險營運創新本部長飯島健司(右)代表受獎。明台產險/提供
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