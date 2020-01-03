親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

2020保險品質獎 新光人壽獲四大獎項肯定

2020-01-03 13:37經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽今（3）日表示，現代保險健康理財雜誌於1月2日舉辦2020第八屆保險品質獎頒獎典禮，新光人壽一舉拿下知名度最高、業務員最優、理賠服務最佳、最值得推薦等四項指標殊榮，獲得一項特優、三項優等，在保險專業、業務員及服務品質上備受評審高度肯定。

保險品質獎（壽險組）是由《現代保險雜誌》針對「全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司」大調查的結果所設計的獎項，共分為知名度最高、業務員最優、理賠服務最好、以及最值得推薦等四個獎項，並依照消費者的勾選率分為特優與優等，以表揚保險公司在提升業務員素質、加強理賠服務以及深耕台灣的努力。

新光人壽深耕台灣超過半世紀，營業據點遍及全台、保戶群橫跨好幾個世代，身為台灣家喻戶曉保險品牌，秉持「維持現狀即是落伍、服務品質第一、重視人情義理、共創美麗人生」的企業文化，並不斷追求創新、紮根年輕市場，致力翻轉品牌形象。

近年新光人壽以「光無所不在，心與你同在」的品牌精神訴諸大眾，除了精準掌握社會需求，亦響應政府提倡促進全民身心健康的運動風潮，推出業界最強外溢保單新光人壽活力心動定期健康保險。

其透過計步、睡眠、心率、登高路跑、健康存摺或優質保戶、無理賠機制等六大外溢機制累積點數，將個人健康化為實質有感的保費折扣，把保險從損害填補觀念轉型到積極的健康促進，鼓勵保戶自主維持健康，廣受市場好評與肯定。

保險是以人為本的金融服務業，業務員對保戶的服務尤其重要，為提升業務員的品質，新光人壽近年積極導入agent+業務員轉型計畫後，人才素質及生產力即有亮眼績效。

新光人壽亦引進金融科技與AI技術進行大數據分析預測，提升服務效能，除領先業界推出AI智能客服小新，更連結業務推廣到承保理賠一條龍，主要應用的模型包含從客戶的保障資產計算引擎，發掘出其風險準備不足之處、核保風險模型、理賠的「好人、壞人模型」，以及持續進化的再購模型技術，都大大提升保戶約訪成功率，並提供快速投保流程，優質的服務體驗也大幅提升客戶好感度，同時也獲得多項大獎肯定與取得專利。

新光人壽榮獲「2020第八屆保險品質獎」四項大獎項肯定，金管會保險局長施瓊華（左...
新光人壽榮獲「2020第八屆保險品質獎」四項大獎項肯定，金管會保險局長施瓊華（左）頒獎，並由新光人壽副總經理温英宗副（右）代表領獎。 圖／新光人壽提供
分享

新光人壽

延伸閱讀

台壽獲殊榮 奪保險品質獎

新台幣強升 2家壽險1月調降台幣宣告利率

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵...

保險小百科／任意責任險 理賠兩條件

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台幣盤中升值7.3分 早盤未見29字頭

2020-01-03 14:42

讓債務人安心過新年 銀行公會：春節期間停止各項催收

2020-01-03 12:52

新台幣早盤再升7.3分 未見29字頭

2020-01-03 10:45

公銀設雙語分行 一波波

2020-01-03 02:55

台壽獲殊榮 奪保險品質獎

2020-01-03 02:55

鼠年生肖幣 發行量減1萬套

2020-01-03 02:55

生肖幣量減 集幣業：別期待增值

2020-01-03 02:55

台彩、運彩雙響砲 銷售飆高

2020-01-03 02:54

匯銀看美元 布局好時機

2020-01-03 02:54

國泰證連獲最佳券商獎

2020-01-03 02:27

名家觀點／創新保險商品 降低暖化風險

2020-01-03 02:16

庚子鼠年生肖套幣 14日開賣

2020-01-03 00:47

人民幣匯價 今年可望走強

2020-01-03 00:35

匯市開紅盤 台幣由升回貶

2020-01-03 00:33

匯市交投熱 爆量19億美元

2020-01-02 23:47

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 推快閃3個月期優利方案

2020-01-02 23:46

利變型保單 大吹降息風

2020-01-02 23:46

央行守「30」字頭 熱錢動向是關鍵

2020-01-02 23:44

台幣活存優惠 達牌告八倍

2020-01-02 23:44

壽險上季賣股逾千億元

2020-01-02 23:31

國銀存款 二個月多6,427億

2020-01-02 23:31

國壽升美元利變利率

2020-01-02 23:31

富邦VIX淨值暴增到10元！晚間已更新為2.69元

2020-01-02 21:02

準備發年終 國銀存款兩個月暴增逾6400億

2020-01-02 18:12

全台40億保險金待領 內政部助保險業者尋人

2020-01-02 17:02

多數銀行僅設一家！一銀一口氣設置六家雙語分行

2020-01-02 16:12

鼠年生肖套幣少1萬套 14日開賣

2020-01-02 14:51

新年首次交易 台幣盤中再現29字頭

2020-01-02 14:51

央行鼠年生肖套幣14日開賣 較往年減少1萬套

2020-01-02 14:37

foodpanda外送員保險升級 死亡保障最高200萬

2020-01-02 12:52

央行鼠年套幣14日開賣 限量11萬套

2020-01-02 12:50

新台幣早盤攻堅站上29字頭 量能不繼午盤拉回

2020-01-02 12:13

央行鼠年生肖套幣 1月14日正式開賣

2020-01-02 11:29

央行鼠年生肖套幣1800元 1月14日開賣

2020-01-02 10:22

新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18

回顧台幣走勢…2019相對平穩

2020-01-01 02:19

匯市封關 台幣2019年升逾6角

2019-12-31 23:39
看更多

熱門文章

開第一槍！國巨被動元件大漲價

2020-01-03 01:21

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 推快閃3個月期優利方案

2020-01-02 23:46

新制勞退基金分紅 每人3.3萬

2020-01-02 23:47

富邦VIX淨值暴增到10元！晚間已更新為2.69元

2020-01-02 21:02

利變型保單 大吹降息風

2020-01-02 23:46

2020開春 元月126張利變保單調整宣告利率

2020-01-02 20:09

多數銀行僅設一家！一銀一口氣設置六家雙語分行

2020-01-02 16:12

國銀前11月獲利達3396億元 創歷史新高

2020-01-02 20:25

iPad大陸降價 仁寶、鴻海受惠

2020-01-03 01:21

大量解雇人數攀7年新高 3074人無薪假

2020-01-03 00:44

因為這些企業 去年大量解僱人數暴增

2020-01-02 21:06

煞不住 5G總標金今上看千億

2020-01-03 00:41

勞動基金去年1至11月大賺逾4千億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 16:38

超微率先成為台積電5奈米客戶 一推出即搶得高市占率

2020-01-03 11:55

台灣5G賽局 富比世四富豪纏鬥

2020-01-03 01:57

準備發年終 國銀存款兩個月暴增逾6400億

2020-01-02 18:12

岱宇併購北美最大電商SOLE健身品牌 有助挹注營運

2020-01-02 18:14

國巨產能利用率攀升 營運看俏

2020-01-03 01:21

台中百貨業 去年大豐收

2020-01-03 01:21

5G黃金頻譜標金 全球最高

2020-01-03 01:57

台灣PMI連三升 擴張加速

2020-01-02 23:44

全台40億保險金待領 內政部助保險業者尋人

2020-01-02 17:02

宏碁尾牙 「三巨頭」16日同台

2020-01-03 01:21

執行業務者報勞健保費 個人負擔不併入事務所

2020-01-03 02:56

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

2020-01-03 01:21

車市大爆發 去年賣43.9萬輛

2020-01-02 23:31

公銀設雙語分行 一波波

2020-01-03 02:55

台幣活存優惠 達牌告八倍

2020-01-02 23:44

匯銀看美元 布局好時機

2020-01-03 02:54

新台幣走強 手上美元怎麼辦？銀行推3.5%高利優存

2020-01-02 17:07

5G標金飆破900億 黃金頻段創全球紀錄

2020-01-03 14:07

郭明錤稱 比亞迪可望取代廣達獨家組裝iPod Touch

2020-01-03 12:07

新竹生醫園區業績將爆發

2020-01-03 01:21

五產業原料抵稅 新標準來了

2020-01-03 02:56

需求回溫 國際油價上半年溫和回升機率高

2020-01-02 18:03

宏達電VIVELAND插旗中東 沙烏地阿拉伯VR體驗店Q1開幕

2020-01-02 15:25

工研院產業化成果 報捷

2020-01-03 01:21

策略經營／焦佑衡創造雙贏循環 把CSR變企業DNA

2020-01-03 02:03

鎖定點數經濟 統一超今年OPEN POINT會員數目標千萬

2020-01-03 09:33

蘋果培養EMS廠 郭明錤:廣達iPodTouch組裝訂單恐遭取代

2020-01-03 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top