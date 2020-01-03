2020保險品質獎 新光人壽獲四大獎項肯定

新光人壽今（3）日表示，現代保險健康理財雜誌於1月2日舉辦2020第八屆保險品質獎頒獎典禮，新光人壽一舉拿下知名度最高、業務員最優、理賠服務最佳、最值得推薦等四項指標殊榮，獲得一項特優、三項優等，在保險專業、業務員及服務品質上備受評審高度肯定。

保險品質獎（壽險組）是由《現代保險雜誌》針對「全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司」大調查的結果所設計的獎項，共分為知名度最高、業務員最優、理賠服務最好、以及最值得推薦等四個獎項，並依照消費者的勾選率分為特優與優等，以表揚保險公司在提升業務員素質、加強理賠服務以及深耕台灣的努力。

新光人壽深耕台灣超過半世紀，營業據點遍及全台、保戶群橫跨好幾個世代，身為台灣家喻戶曉保險品牌，秉持「維持現狀即是落伍、服務品質第一、重視人情義理、共創美麗人生」的企業文化，並不斷追求創新、紮根年輕市場，致力翻轉品牌形象。

近年新光人壽以「光無所不在，心與你同在」的品牌精神訴諸大眾，除了精準掌握社會需求，亦響應政府提倡促進全民身心健康的運動風潮，推出業界最強外溢保單新光人壽活力心動定期健康保險。

其透過計步、睡眠、心率、登高路跑、健康存摺或優質保戶、無理賠機制等六大外溢機制累積點數，將個人健康化為實質有感的保費折扣，把保險從損害填補觀念轉型到積極的健康促進，鼓勵保戶自主維持健康，廣受市場好評與肯定。

保險是以人為本的金融服務業，業務員對保戶的服務尤其重要，為提升業務員的品質，新光人壽近年積極導入agent+業務員轉型計畫後，人才素質及生產力即有亮眼績效。