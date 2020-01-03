臺銀人壽 榮獲知名度最高及業務員最優雙優等獎

現代保險雜誌針對全國消費者壽險購買行為進行調查，2020保險品質獎於2020年1月2日進行頒獎典禮，唯一國營的臺銀人壽，再次榮獲知名度最高及業務員最優雙優等獎，由總經理周園藝出席頒獎典禮領獎。

臺銀人壽已連續二年獲得保險品質獎的肯定，國營招牌和穩健誠信的企業形象已深植人心，近年來隨著科技網路的盛行，積極地創新廣宣手法及嘗試多元通路，期待能符合時代潮流及接觸更多民眾，展現國營老字號活力及創新的新形象。

此外，臺銀人壽積極配合政府政策，推動微型保險及長期照護保險，並以多元方式落實企業社會責任，諸如推展「192守護天使行動」幫助弱勢族群投保微型保險，協助自閉症團體創立「STARFFEE星兒慢啡天使咖啡」品牌，持續響應陽光社會福利基金會「臉部平權」活動等，積極傳遞愛與關懷到社會的每個角落，善盡企業之社會責任。

臺銀人壽本次榮獲業務員最優之優等獎項，顯示專業服務也備受肯定。以衡量招攬品質的保單繼續率而言，不論是13個月或25個月的保單繼續率，臺銀人壽多年持續名列前茅，2019年第3季第13個月及第25個月保單繼續率皆逾97%，其中第25個月保單繼續率更為業界第一，高達97.78%，顯見業務員推薦之保單符合保戶需求，業務招攬品質受到保戶肯定。