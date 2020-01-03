終身實支實付醫療保障 最重要

隨著國人越來越長壽，健保提供民眾基本保障，然而不少醫材項目仍需自行負擔，面臨「醫材價格高」、「標靶藥價高」、「新式手術費用高」的三高風險，應定期檢視保單確保醫療保障是否足夠，補足醫療費用與全民健保給付間的差距，及老年退休生活高額的醫療費用缺口。

富邦人壽建議，趁體況好、經濟能力許可時，幫自己增加醫療保障，有張終身型實支實付保單當作守護神最實在，讓自己不論活多久都能享有醫療保障，而且醫療保障最好能跟著年齡增長可以加倍，這樣退休後的高齡醫療保障才能高枕無憂。

根據2018年富邦人壽「65歲以上保戶醫療險理賠支出」統計顯示，以「雜費」項目總金額最多，但每件平均理賠金額以「手術費」最高，理賠件數部分則以「住院醫療」（含日額型及實支實付型病房費）最多；富邦人壽副總董采苓指出，國人醫療保障的自費缺口越來越大，全民健保提供國人基本醫療照顧，但隨著醫療科技的進步及DRGs制度實施，導致住院平均天數縮短、自費醫材及門診手術項目增加，建議除了基本的住院日額醫療險外，應加強終身型實支實付醫療保障。

富邦人壽推出增額給付終身型實支實付險，「富邦人壽好實在住院醫療終身健康保險附約」，具有四大特色，實支實付終身保障，增額給付每十年保障加碼10%，保費固定、多種繳費期別、保費有去有回，以及涵蓋門診手術、且重大器官移植或造血幹細胞移植手術保險金加倍保障。