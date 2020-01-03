新台幣早盤再升7.3分 未見29字頭

新台幣今（3）日早盤以30.120元兌1美元，貶值0.6分開出。

受到美股大漲激勵，台股今日早盤開高，新台幣則在開盤貶值之後再度回升，但沒有升破30元整數關卡，目前最高升值7.3分，來到30.041元兌1美元價位。

至於亞幣方面，今日人民幣兌美元中間價6.9681元，較前一個交易日貶值67基點，韓元早盤見到1,156.13價位，目前則在1,162.7韓元附近震盪，日圓從108.62價位震盪走高，目前來到108.09日圓附近。