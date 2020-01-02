富邦VIX淨值暴增到10元！富邦投信：數字誤植更新中

美股大漲帶動全球股市開「紅」盤，外稱「恐慌指數」的VIX指數收跌，連帶台股的富邦VIX（00677U）下跌作收，不過有投資人發現，富邦投信今（2）日晚間公告ETF的結算淨值竟飆漲數倍之多，從2元跳上10.77元，令人好奇是否跟「反分割」有關？對此富邦投信表示數字被「誤植」，已請資訊人員盡速更正。

富邦投信目前正釐清誤植原因，希望最快今晚更正完畢，另強調投資人應以VIX指數行情為準，不會有ETF自外於指數跳動的情形。

富邦VIX連動VIX恐慌指數，受到美股頻頻飆漲，ETF逼近強制下市的2元門檻，市場高度關注；2日早盤美股再以翻紅作收，VIX下跌使富邦VIX 2日也收跌5%、以2.82元收市，不過晚間富邦投信公告結算出的淨值，忽從2元跳上10.77元，即時估計淨值顯示的翻漲倍數高達2倍之多，令人驚訝。

眼尖的網友將截圖PO上網，好奇是富邦投信誤植？還是富邦VIX默默做了「反分割」，甚至詢問反分割的倍數是多少，如何讓淨值跳到10元？針對官網的數字暴增，富邦投信則澄清是數字誤植，已請資訊人員解決中，最快今晚就會更正資訊，也將留意未來發布的資訊正確性。