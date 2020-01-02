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2020開春 元月126張利變保單調整宣告利率

2020-01-02 20:09經濟日報 記者葉憶如／即時報導

2020年開春各家壽險公司公布利變保單的元月宣告利率，共計有國壽、南山、遠雄、元大與三商壽五家調整利率、總計126張保單受到影響，不過各家並未同步，二家調整美元保單，三家調整新台幣保單，主要都還是調降，僅國壽1家逆勢調高美元保單的利率，新台幣保單創下新低的2.08%，勉強保住2字頭關卡。

新台幣保單方面，壽險業前三大龍頭國壽元月宣布調降新台幣宣告利率，降0.1~0.15到2.15％左右，影響張數達44張；富邦人壽元月則維持不變，二者拉平在2.15%，南山人壽將新台幣宣告利率由2.3％降到2.15~2.25％水準，僅拉平或略高於國壽富邦，影響張數為10張。

其他壽險公司方面，元大人壽繼2019年4月、10月調降利率後，元月再度調降宣告利率10-15bps（1bps一個基本點=0.01%），調降後利率介於2.25%～2.55%間，總計有16張保單受影響調整，新台幣利變最低利率勉強守住2%大關。三商美邦僅一張下架的調降一張，降1個百分點。

至於美元利變保單，國壽新春開第一炮首度調升宣告利率，從由3.2％拉高到3.25％，有高達51張保單受惠升息，過年略加紅包錢，雖然仍比其他競爭對手的利率低，例如南山人壽、中壽、新壽、台灣人壽元月並未調整，宣告利率都維持在3.3%之上，全球人壽還有3.5%、友邦人壽還有3.79%，但已高於富邦人壽的3.15%。遠雄人壽元月則調降調整四張美元保單，利率降0.1-0.15%，宣告利率調整為3.4%。

國泰人壽發言人林昭廷副總表示，調高美元保單利率，主要是因為反應公司債的殖利率優於8月時的水準，投資益率高於9月降利率當時，因此元月決定反應此調高美元保單宣告利率，至於新台幣保單反應避險成本升高，因此調降宣告利率。

2019年利變保單利率有六、七波調整，反映美國聯準會降息、美債殖利率急跌，以及美中貿易戰導致資本市場大幅波動的影響甚大，年初時美元保單還很多家在4%以上，如今只剩下3.15~3.3%左右；而新台幣保單也從年初的2.9%，現在降到2.15%，也影響到去年第4季的利變保單買氣已見下滑。

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