宏利投信：新高收基金持墨西哥石油公司債券部位無疑慮

日前媒體報導墨西哥的國營企業墨西哥石油公司（Pemex）債台高築，是全球負債最高的石油公司，欠債逾千億美元（約新台幣3兆元），市場並傳言Pemex延遲2019年12月應付給供應商的款項；宏利投信指出，Pemex並非延遲對債務人的利息或本金之支付，且其債務問題於2019年初即廣受市場所知，主要原因為墨西哥政府過去以Pemex之盈餘來進行補貼及補充國庫，致其財務狀況惡化。

宏利投信指出，墨西哥政府於2019年第1季即宣布將直接注資52億美元，並且積極協助Pemex加強石油開採計畫以及財務重整。墨西哥政府近期公布的2019年的財政支出預算優於預期，故市場亦認為墨西哥政府有多餘預算的空間，可以協助Pemex度過2020至2023年的債券到期還款。另外，PEMEX本身也積極從事債券買回計畫（Tender offer），以達成債務重組。而市場對墨西哥2020與2021的經濟成長預期皆優於2019年，因此即使政府要再次注資Pemex，也沒有太大問題。

宏利投信指出，高收益債券投資標的為信用等級低於BBB-級之國家與企業所發行的債券，有許多新興市場優質的公司可能受限於國家信用評等，而被評為高收益債券；Pemex是墨西哥國營石油企業，穆迪信評為Baa3（投資等級）、標準普爾信評為BBB+（投資等級）、惠譽信評為BB+（非投資等級），許多新興市場高收益債券基金都將其列為投資標的。

以債券價格來看，舉Pemex發行之2027到期，票面利率為6.5%的債券價格為例，其於2019年初為94.146／百美元，2019年底已攀升到106.552／百美元的高價，可見市場對於墨西哥石油公司的還款能力仍具信心。宏利新興市場高收益債券基金截至2019年11月底，持有Pemex公司債之比重為0.77%，在嚴謹風險機制控管與前景分析下，此部分持債部位並無疑慮。