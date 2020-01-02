台灣人壽 再獲《保險品質獎》肯定

中國信託金控子公司台灣人壽的經營成果再受肯定，今（2）日獲得由《現代保險雜誌》頒發之《保險品質獎》殊榮，為連續三年拿下「知名度最高」、「業務員最優」雙項優等，不僅突顯專業，更展現對客戶的服務貼心，深得各界信賴。

頒獎典禮由台灣人壽副總經理高鶯娟代表出席，強調台灣人壽是國內第一家壽險公司，多年來持續落實在地深耕，以提供保戶全方位保險服務為出發，對民眾而言具有高度熟悉感與信賴度，尤其員工延續集團中信金控「We are family」的品牌精神，更積極投入在地服務，成為客戶心目中最值得信任的公司。

台灣人壽鼓勵員工在工作之餘積極參與公司舉辦、具有保險特色的公益活動，或是投入任何社會關懷活動，近距離讓民眾感受到台灣人壽的熱情與能量，引領民眾進一步去認識台灣人壽員工的專業與可信賴度，產生品牌認同。

2019年台灣人壽表現深獲外界肯定，全年獲獎數達45項，不僅登上Brand Finance Insurance Top 100全球最具價值壽險品牌第49名，還獲得Global Brands Magazine Awards頒發之「台灣最佳壽險品牌」，是具高度熟悉與信賴感的壽險公司。

台灣人壽極為重視第一線業務人員的專業培訓，使用數位及系統化，提供各職級相對應職能數位學習平台，可24小時透過線上與影音學習保險金融資訊、產品、理賠及財務規劃全面向課程，業務人員透過系統課程及業務主管上下合作輔導，能夠逐步累積其專業實力，站穩在壽險行銷事業的每一步，邁向成功之路。