準備發年終 國銀存款兩個月暴增逾6400億

兆豐銀行。 圖／兆豐銀行提供 分享 facebook 國銀存款連兩個月暴增，兩個月相加暴增逾6400億元，其中以兆豐銀、一銀增加最多。銀行業者表示，主要是企業準備錢要發年終獎金，且壽險公司準備過年前要提早發放滿期金等。

金管會今公布最新國銀存、放款情形，截至去年11月底，國銀整體存款金額達40兆5748億元，特別是近兩個月每月都增加超過3000億元，9月僅增加589億元，到10月突然暴增3076億元、11月單月更大幅增加3349億元。以個別銀行來看，國銀近兩個月存款增加最多的是兆豐銀行，兩個月增加2058億元，其次是第一銀行，兩個月增加942億元。

銀行業者表示，近兩個月存款增加原因大多與農曆過年將至有關，今年因過年較早，各企業都提早準備錢發年終獎金，加上壽險公司近期大量匯入錢，準備提早發放春節期間到期的滿期金、還本金、年金；壽險公司也表示，主要是去年底股市表現好，因此獲利了結後將錢放在帳上。

此外，國銀去年前11月稅前盈餘已達3396億元，創下歷史新高。但11月單月整體國銀稅前盈餘僅246.3億元，是2019年最少的一個月，與10月的285.7億元相比月減13.8%，與2018年11月比，同樣年減0.9%。金管會銀行局表示，11月比10月獲利減少，主要是投資收益減少，11月投資收益比10月減少48億元，11月投資收益為118億元，比起2018年11月減少，則是因為其他淨收益減少導致。