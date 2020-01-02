土銀、台企銀將保經代子公司併入母行

為節省成本、強化客戶保障，土地銀行、台灣企銀獲主管機關核准兼營人身及財產保險代理業務，宣布成立保險代理部，即日起子公司土銀保經、台企保代、台企財產保代併入母銀行，由母行概括承受原保經、保代公司所有權利與義務，原保戶權益完全不受影響，提供客戶全方位金融保險服務。

因應金管會開放銀行可成立保險代理部兼營保險業務，各銀行紛紛將旗下保經、保代子公司併入銀行，多家民營銀行已完成改組合併，公股銀行也陸續進行，今天土銀及台企銀正式完成合併，兆豐銀尚在等保險局的核准函，預計年後合併。未來公股銀行中僅剩台灣銀行仍維持保經及保代子公司獨立運作，尚未有併入銀行的計畫。

土銀主管表示，過去金管會不允許銀行兼營保險業務，導致銀行必須另外成立保經子公司，但事實上保險商品都是透過銀行通路在銷售。在法規變更後，銀行可兼營銀行與保代業務，一條鞭管理，不必中間透過保經代公司，可節省稅負，減少人事及財務等管理成本，提高營運效率，消費者權益會更有保障。

土銀主管解釋，過去是保險公司、銀行和保經代三方關係，保險商品是透過銀行通路在銷售，發生消費糾紛時常不知道要找誰。合併後就是保險公司和銀行兩方關係，權責統一，銀行會負起消費者保護的責任，消費者權益會更有保障。稅務考量也是重要的因素，合併會有省稅的好處。

土地銀行為國營銀行，因此改組合併的程序比較長。土銀表示，成立保代部後，將在符合主管機關規定下，落實消費者權益保障，以客戶需求為導向，配合政府政策及市場趨勢，代理適合的保險商品，提供多元保險商品供客戶選擇，以符合各年齡層客戶之保障需求規畫。