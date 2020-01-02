新台幣走強 手上美元怎麼辦？銀行推3.5%高利優存

瞄準許多民眾於農曆年節的外幣理財需求，永豐銀行今天宣布，1月9至10日，推出2020年開年首發「分秒幣增」美元快閃高利定存年息3.50%（3個月期）優惠。土銀也宣布，即日起至元月31日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享3個月以上年利率 2.0%的高利美元定存。

永豐銀行表示，美元3.50%快閃高利定存自2020年1月9日起，連續2天的中午12時至14時開放線上搶購登記，每時段限量300名。去年辦理三波美元快閃高利定存皆獲好評，多數時段在1分鐘內名額即登記一空。

永豐銀行表示，今年首波活動提供最大存款金額彈性，民眾可先搶活動優惠名額再決定存入定存的金額，自100美元到8萬美元的換匯資金均可承作，換多少存多少，自己決定，大幅提高投資理財彈性，可善用獎金為年終再添一個紅包，讓金鼠年開春就能取得好彩頭。

土銀表示，為歡慶迎錢鼠，要送存戶大紅包，109年1月將以超優惠的利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率 2.05%的高利定存。