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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

美中貿易長期戰 安聯結合兆豐推投資型保險商品

2020-01-02 12:17經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

美中貿易戰儼然已成長期化，一旦有風吹草動，國際股市仍舊動盪不安，市場對於資本市場捉摸不定的擔憂，又怕匯率風險吃掉帳戶價值，使得投資理財更加困難，一般民眾該如何選擇投資標的並掌握最佳進出場時機？

安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

看準投資人尋求專業資產管理之需求急速遞增，安聯人壽推出由兆豐銀行銷售的「安聯人壽豐利大盈家系列商品」連結委託瀚亞投信代操之全權委託帳戶，該系列商品包含「安聯人壽豐利大盈家變額萬能壽險／安聯人壽豐利大盈家外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐利大盈家變額年金保險／安聯人壽豐利大盈家外幣變額年金保險」，所連結之全權委託帳戶採月資產撥回，依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額。

安聯人壽銀行保險部楊承清資深副總經理表示，目前客戶之最低投保金額為新台幣30萬元（或等值外幣），且壽險投保年齡最高可接受至85歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。

保險壽險兆豐銀行

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