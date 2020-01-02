迎接錢鼠 土銀推2.05%高利定存

土地銀行表示，為歡慶迎錢鼠，2020年1月將以超優惠的利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率2.05%的高利定存。

土銀表示，為感謝忠誠的老客戶，也為歡迎新朋友，自今年1月1日起至1月31日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達5萬美元以上，即可享3個月以上年利率2.0%的高利美元定存。

另為回饋舊存戶，若以新台幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達5萬美元以上，更可享有3個月以上年利率2.05%的高利率。

土銀表示，即使是未達5萬美元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻、高利率的優惠定存，只要臨櫃5,000美元以上、網銀1,000美元以上，即可享有3個月以上年利率1.95%。