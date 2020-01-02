親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

迎接錢鼠 土銀推2.05%高利定存

2020-01-02 11:38經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

土地銀行表示，為歡慶迎錢鼠，2020年1月將以超優惠的利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率2.05%的高利定存。

土銀表示，為感謝忠誠的老客戶，也為歡迎新朋友，自今年1月1日起至1月31日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達5萬美元以上，即可享3個月以上年利率2.0%的高利美元定存。

另為回饋舊存戶，若以新台幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達5萬美元以上，更可享有3個月以上年利率2.05%的高利率。

土銀表示，即使是未達5萬美元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻、高利率的優惠定存，只要臨櫃5,000美元以上、網銀1,000美元以上，即可享有3個月以上年利率1.95%。

定存土銀新台幣

延伸閱讀

美元好便宜！行庫推逾2%美元定存優惠 月底前...

年關將近 勞保紓困貸款申辦1月3日止

銀行考試明年大變革 捧金飯碗更省事

公銀搶攻房貸 授權鬆綁

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

央行鼠年生肖套幣 1月14日正式開賣

2020-01-02 11:29

央行鼠年生肖套幣1800元 1月14日開賣

2020-01-02 10:22

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34

信用卡回饋 留意權益縮水

2020-01-02 00:29

財經觀點／強化信託平台 金融業迎新契機

2020-01-02 00:26

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

齊頭式發千元 效果受限

2020-01-01 23:33

公司債發行 去年衝3,667億

2020-01-01 23:32

銀行改當擔保行 賺保證費

2020-01-01 23:29

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

MaiCoin搶頭香 有變數

2020-01-01 23:18

國泰證券公益行 持續為員工構築厚實感恩氛圍

2020-01-01 11:54

回顧台幣走勢…2019相對平穩

2020-01-01 02:19

匯市封關 台幣2019年升逾6角

2019-12-31 23:39
看更多

熱門文章

快看郵箱！7-8月千萬獎還有人沒領 通知可能躺在垃圾信件裡

2020-01-01 17:28

新的一年 這些稅在等著你

2020-01-01 13:26

科學園區擴建 首波鎖定三地

2020-01-02 01:53

今年新iPhone供應鏈 外資點將

2020-01-01 13:24

銀行業賺大錢 但2020年信用卡權益又縮水了

2020-01-01 18:40

三星跳電意外 助漲記憶體

2020-01-02 02:20

電動機車夯 Gogoro掛牌倍增

2020-01-01 23:34

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

2020-01-01 13:24

伯朗咖啡3個月關8家門市 勞動部：未收到大量解雇申請

2020-01-01 14:56

5G帶旺 PCB廠砸500億擴產

2020-01-02 02:20

全國年停跳電數破萬件 四成事故責任在台電自己

2020-01-01 18:16

鴻海愛心嘉年華卡司出爐 天后張惠妹、彭佳慧將現身

2020-01-01 17:39

中鋼「精緻鋼元年」 助攻獲利

2020-01-01 23:30

DRAM產業景氣 撥雲見日

2020-01-02 02:20

新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18

PCB廠對戰紅色鏈 投資中高階製程

2020-01-02 02:21

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

《臺灣的聲音 新年音樂會》 施振榮盼感動全球海外華人

2020-01-01 13:32

三張千萬獎發票 兌換要快

2020-01-02 03:46

花仙子 去年估賺半個股本

2020-01-01 23:28

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

立院指中興園區年虧上億 中科：去年營業額成長3倍

2020-01-01 21:52

2020綜所稅3大基本重點要注意

2020-01-01 13:29

Gogoro 12月掛牌 再創歷史新高峰

2020-01-01 16:14

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申告

2020-01-01 15:21

三星華城廠跳電 牽動全球記憶體漲勢

2020-01-01 23:49

37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

2020-01-01 14:27

盤點工業用地 彰濱工業區閒置土地最多

2020-01-01 13:44

包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26

勞動基金去年前11個月大賺4,127億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 10:18

境外資金匯回文件 不會做為查稅依據

2020-01-02 03:46

名家觀點／安啦…AI不會泡沫化！

2020-01-02 02:42

看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

2020-01-01 19:39

竹科「以軟扶硬」 籌設X基地

2020-01-01 23:33

名人書房／馬雲 讀一本書改變人生

2020-01-02 03:45

舊車換新退稅 分公司也適用

2020-01-02 03:46

兆豐金、兆豐銀員工持股信託開跑 主管自提萬元響應

2020-01-01 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top