親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

央行鼠年生肖套幣 1月14日正式開賣

2020-01-02 11:29攝影中心 記者陳正興／即時報導

中央銀行上午宣布「庚子鼠年生肖紀念套幣」將在1月14日正式開賣，每套1800元，共發行11萬套。委託台灣銀行公開發售，仍採現場排隊方式，每人每次限購一套。央行發行局局長施遵驊在記者會上說明，鼠年套幣每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新台幣100圓）及10圓銅合金幣各一枚。銀幣部分，正面圖案為鍍金的「鼠」圖樣主題，背面圖案為台灣元宵節慶、極具在特地特色的台南鹽水蜂炮活動；銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。

中央銀行上午宣布「庚子鼠年生肖紀念套幣」將在1月14日正式開賣，每套1800元，...
中央銀行上午宣布「庚子鼠年生肖紀念套幣」將在1月14日正式開賣，每套1800元，共發行11萬套。委託台灣銀行公開發售，仍採現場排隊方式，每人每次限購一套。記者陳正興／攝影
分享
央行發行局局長施遵驊（圖）在記者會上說明，鼠年套幣每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新...
央行發行局局長施遵驊（圖）在記者會上說明，鼠年套幣每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新台幣100圓）及10圓銅合金幣各一枚。記者陳正興／攝影
分享
中央銀行上午宣布「庚子鼠年生肖紀念套幣」將在1月14日正式開賣，每套1800元，...
中央銀行上午宣布「庚子鼠年生肖紀念套幣」將在1月14日正式開賣，每套1800元，共發行11萬套。委託台灣銀行公開發售，仍採現場排隊方式，每人每次限購一套。記者陳正興／攝影
分享

新台幣台灣銀行

延伸閱讀

鼠年生肖套幣減量1萬套 14日起台銀開賣

央行鼠年生肖套幣1800元 1月14日開賣

即使不被看好，依然能幸福的生肖配對

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

央行鼠年生肖套幣1800元 1月14日開賣

2020-01-02 10:22

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34

信用卡回饋 留意權益縮水

2020-01-02 00:29

財經觀點／強化信託平台 金融業迎新契機

2020-01-02 00:26

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

齊頭式發千元 效果受限

2020-01-01 23:33

公司債發行 去年衝3,667億

2020-01-01 23:32

銀行改當擔保行 賺保證費

2020-01-01 23:29

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

MaiCoin搶頭香 有變數

2020-01-01 23:18

國泰證券公益行 持續為員工構築厚實感恩氛圍

2020-01-01 11:54

回顧台幣走勢…2019相對平穩

2020-01-01 02:19

匯市封關 台幣2019年升逾6角

2019-12-31 23:39
看更多

熱門文章

快看郵箱！7-8月千萬獎還有人沒領 通知可能躺在垃圾信件裡

2020-01-01 17:28

新的一年 這些稅在等著你

2020-01-01 13:26

科學園區擴建 首波鎖定三地

2020-01-02 01:53

今年新iPhone供應鏈 外資點將

2020-01-01 13:24

銀行業賺大錢 但2020年信用卡權益又縮水了

2020-01-01 18:40

三星跳電意外 助漲記憶體

2020-01-02 02:20

電動機車夯 Gogoro掛牌倍增

2020-01-01 23:34

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

2020-01-01 13:24

伯朗咖啡3個月關8家門市 勞動部：未收到大量解雇申請

2020-01-01 14:56

5G帶旺 PCB廠砸500億擴產

2020-01-02 02:20

全國年停跳電數破萬件 四成事故責任在台電自己

2020-01-01 18:16

鴻海愛心嘉年華卡司出爐 天后張惠妹、彭佳慧將現身

2020-01-01 17:39

中鋼「精緻鋼元年」 助攻獲利

2020-01-01 23:30

DRAM產業景氣 撥雲見日

2020-01-02 02:20

新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18

PCB廠對戰紅色鏈 投資中高階製程

2020-01-02 02:21

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

《臺灣的聲音 新年音樂會》 施振榮盼感動全球海外華人

2020-01-01 13:32

三張千萬獎發票 兌換要快

2020-01-02 03:46

花仙子 去年估賺半個股本

2020-01-01 23:28

立院指中興園區年虧上億 中科：去年營業額成長3倍

2020-01-01 21:52

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

2020綜所稅3大基本重點要注意

2020-01-01 13:29

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申告

2020-01-01 15:21

Gogoro 12月掛牌 再創歷史新高峰

2020-01-01 16:14

三星華城廠跳電 牽動全球記憶體漲勢

2020-01-01 23:49

37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

2020-01-01 14:27

盤點工業用地 彰濱工業區閒置土地最多

2020-01-01 13:44

包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26

境外資金匯回文件 不會做為查稅依據

2020-01-02 03:46

看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

2020-01-01 19:39

名家觀點／安啦…AI不會泡沫化！

2020-01-02 02:42

勞動基金去年前11個月大賺4,127億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 10:18

竹科「以軟扶硬」 籌設X基地

2020-01-01 23:33

名人書房／馬雲 讀一本書改變人生

2020-01-02 03:45

舊車換新退稅 分公司也適用

2020-01-02 03:46

兆豐金、兆豐銀員工持股信託開跑 主管自提萬元響應

2020-01-01 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top