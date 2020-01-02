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新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣早盤以30.110元兌1美元，貶值0.4分開出之後，隨即強彈逾1角，重新站...
新台幣早盤以30.110元兌1美元，貶值0.4分開出之後，隨即強彈逾1角，重新站上29字頭。圖／聯合報系資料照片
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新台幣今（2）日早盤以30.110元兌1美元，貶值0.4分開出之後，隨即強彈逾1角，重新站上29字頭。

去年21月31日，新台幣盤中首見29字頭，但是尾盤央行力守30元關卡，最後以30.106元價位作收。

新年度在台股持續被看好，以及廠商農曆年前新台幣資金需求等壓力下，美元賣壓仍強，新台幣升破30元關卡之後，目前在29.975元附近震盪。

新台幣台股

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