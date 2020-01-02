國泰證券暨國泰期貨獲多項國際級專業肯定

國泰證券不斷精進服務，再獲多項國際級專業肯定，2019年包括亞元雜誌《Asiamoney》年度最佳券商票選，拿下最佳券商、最佳銷售服務、最佳研究團隊等獎項殊榮，以及《International Business Magazine》頒發「2019年台灣最佳股票經紀商」(Best Stock Broker Taiwan 2019)肯定。國泰證券多年來堅持提供國內外機構法人優質與到位的全方位證券投資服務，在台股經紀業務市占率成長表現名列前茅。

亞元雜誌《Asiamoney》舉辦的年度最佳券商票選由海內外機構法人進行投票，國泰證券在法人業務服務方面深度經營，舉凡法人機構交易服務，提供法人說明會、企業參訪及高峰論壇等服務，給予專業投資建議。國泰證券法人客戶涵蓋海內外，在國內，客戶廣布各專業領域，如大型壽險公司、銀行業、投信與票據公司等，由於業務團隊貼近客戶，不僅提供完善的客製化服務，法業服務與專屬的策略性合作等，是台灣機構法人重要的經營夥伴。

國泰證券亦積極布局國外機構法人，目前客戶已遍布全球，囊括美系大型資產管理業者、歐洲大型投資機構及日本一線金融業者等，此外，也與海外區域型券商進行策略合作，如馬來西亞金英證券(Maybank Kim Eng Securities)、泰國聯昌證券(CIMB)等，定期於海外市場舉辦台灣企業論壇，搭建台灣資本市場與海外機構法人良好互動的橋樑，亦為台股資本市場引進源源不絕的活水。

國泰期貨研究團隊 領航市場投資風象

良好的法人業務服務，除了舉辦客製化活動與提供交易服務外，專業研究團隊更是其背後不可忽視的重要奧援，國泰證券百分之百持股的子公司國泰期貨，其研究部門所提供的報告不以追逐短期消息為重，專注在基本面研究，同時，財務模型與產業研究並重，更著重在研究團隊的合作，以精進研究品質。國泰期貨研究報告涵蓋範圍除了台股外，更擴及海外市場，提供機構法人客戶全方位及前瞻性的觀點與分析。

回顧2019年，國泰期貨研究團隊記載多個台股研究領域的前瞻觀點，舉凡5G產業研究，成為台股市場上最多投資者詢問與熱烈分享的研究報告，領導市場重要投資風象，此外，亦在金融汽車產業發表專業建議，顯示國泰期貨研究團隊對於股票挑選的高精準，與產業研究的高掌握度。

國際金融業務方面，國泰證券複委託業務目前在國內證券產業居於領先地位，根據證券商同業公會統計，國人透過證券商買賣外國有價證券(亦即複委託業務)，累計至2019年1~11月總成交金額為2.25兆元新台幣，國泰證券累計前11月市占超過21％。

國泰證券致力於提供一般投資人與機構法人一個完整的投資商品平台，目前複委託投資商品已涵蓋全球主要市場共29個，橫跨五大洲，透過國際知名策略夥伴，所提供的投資標的多元，如海外股票及債券、境外基金與境外結構型商品等，全方位滿足不同投資屬性與投資需求的自然人或法人投資者。