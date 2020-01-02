親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

行動支付帶動國人2019年刷卡金額可望突破3兆元。 圖／聯合報系資料照片
行動支付帶動國人2019年刷卡金額可望突破3兆元。 圖／聯合報系資料照片
分享

行動支付帶動國人二○一九年刷卡金額可望突破三兆元，創下歷史新高紀錄。銀行局官員分析，行動支付、電子支付等App使用者逐漸增加是帶動去年創新高主因之一，另也跟消費者使用習慣、可刷卡的場景增加有關。

根據金管會統計，去年前十一月國人刷卡金額達到二點九兆元，年增百分之九點八，更比二○一八年整年的二點八八兆還要高，去年可望突破三兆元，創歷史新高紀錄。

金管會銀行局官員表示，行動支付是帶動刷卡金額創新高的原因之一。依照銀行局統計，去年前十月國人使用行動支付金額已達八八○億元，比起去年整年的四七八億元爆發成長，顯示消費者使用習慣已逐漸改變；另近年刷卡消費場景增加，例如有公務機關繳費平台，加上多家銀行積極推出回饋活動。

以發卡量來看，去年前十一月累積發卡量達六九七萬張卡，全年可望突破七百萬張卡，比起二○一八年同期的五百五十萬張卡，年增超過兩成。

盤點去年整年，發卡量競爭最激烈的就屬玉山銀與台新銀，台新銀去年初憑一張旅遊神卡連續七個月蟬聯發卡王寶座，但下半年被玉山銀超車，玉山銀去年接連推出專攻網購族與專攻娛樂旅遊的兩張卡，順利從台新銀手中搶下發卡王位置。

此外，十一月刷卡王仍由國泰世華銀四一七億元奪冠，中信銀以三八五億位居亞軍，值得留意的是，與排名第三名的玉山銀僅只有不到三億元的距離，兩銀行將在十二月分出勝負。

去年截至十一月底，六大發卡銀行累積有效卡數，排名分別為國泰世華銀四九二萬張、中信銀四六三張、玉山銀四一三萬張、台新銀三七三萬張、花旗銀二三一萬張、北富銀二○四萬張。

玉山中信玉山銀刷卡台新行動支付國泰世華中信銀金管會華銀

延伸閱讀

全聯PX Pay成台灣行動支付前三大 限2天...

新北果菜行動支付體驗 百元福袋瞬間秒殺

彰化停車費有行動支付了 省時又有集點優惠

行動支付大爆發 前10月總交易額近900億元

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

信用卡回饋 留意權益縮水

2020-01-02 00:29

財經觀點／強化信託平台 金融業迎新契機

2020-01-02 00:26

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

齊頭式發千元 效果受限

2020-01-01 23:33

公司債發行 去年衝3,667億

2020-01-01 23:32

銀行改當擔保行 賺保證費

2020-01-01 23:29

MaiCoin搶頭香 有變數

2020-01-01 23:18

國泰證券公益行 持續為員工構築厚實感恩氛圍

2020-01-01 11:54

回顧台幣走勢…2019相對平穩

2020-01-01 02:19

宋文琪之子 安泰銀資深副總經理徐世偉請辭

2019-12-31 23:50

台企銀新設保險代理部 2020元旦後開始運作

2019-12-31 23:50

匯市封關 台幣2019年升逾6角

2019-12-31 23:39
看更多

熱門文章

快看郵箱！7-8月千萬獎還有人沒領 通知可能躺在垃圾信件裡

2020-01-01 17:28

新的一年 這些稅在等著你

2020-01-01 13:26

今年新iPhone供應鏈 外資點將

2020-01-01 13:24

伯朗咖啡3個月關8家門市 勞動部：未收到大量解雇申請

2020-01-01 14:56

網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

2020-01-01 13:24

華映墊償基金撥款7.84億元 工會取消7日抗爭

2020-01-01 10:48

全國年停跳電數破萬件 四成事故責任在台電自己

2020-01-01 18:16

銀行業賺大錢 但2020年信用卡權益又縮水了

2020-01-01 18:40

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

《臺灣的聲音 新年音樂會》 施振榮盼感動全球海外華人

2020-01-01 13:32

鴻海愛心嘉年華卡司出爐 天后張惠妹、彭佳慧將現身

2020-01-01 17:39

立院指中興園區年虧上億 中科：去年營業額成長3倍

2020-01-01 21:52

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申告

2020-01-01 15:21

2020綜所稅3大基本重點要注意

2020-01-01 13:29

包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26

Gogoro 12月掛牌 再創歷史新高峰

2020-01-01 16:14

37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

2020-01-01 14:27

看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

2020-01-01 19:39

曙光專機！高空迎接2020第一道新年曙光

2020-01-01 10:41

影／地面看不到 旅客搭專機飛上2萬英呎迎新年曙光

2020-01-01 09:07

盤點工業用地 彰濱工業區閒置土地最多

2020-01-01 13:44

南僑會長陳飛龍 要讓消費者體驗不同的烘焙魅力

2020-01-01 11:49

合勤控 網通、雲端出貨喊燒

2020-01-01 13:24

整合稅務與地政 財政部推不動產移轉一站式服務　

2020-01-01 04:39

鈞寶 車電、5G商轉應用感熱

2020-01-01 13:24

桃園、台中房市買氣狂飆 三都率先公布12月移轉棟數

2020-01-01 18:24

7-ELEVEN新年祭優惠 OPEN POINT點數折抵消費金額

2020-01-01 17:36

亞太電信跨年傳輸數據成長六成 Youtube使用占近四成

2020-01-01 17:23

國泰證券公益行 持續為員工構築厚實感恩氛圍

2020-01-01 11:54

承啟 強攻AI伺服器壯動能

2020-01-01 13:24

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

人潮滾錢潮 超商雙雄跨年來客、業績翻倍成長

2020-01-01 13:27

學者：台2020年經濟展望 預期延續成長態勢

2020-01-01 13:03

兆豐金、兆豐銀員工持股信託開跑 主管自提萬元響應

2020-01-01 23:29

科學園區擴建 首波鎖定三地

2020-01-02 01:53

台灣大哥大 跨年夜網路傳輸量飆新高

2020-01-01 17:09

全家跨年元旦報佳績 推新品迎農曆新年

2020-01-01 17:20

讓民眾過好年 1月桶裝瓦斯天然氣價凍漲

2020-01-01 16:36

迎接2020 台灣之星跨年夜訊務量飆升三倍

2020-01-01 17:13

省錢又省時 不動產移轉一站式服務明年7月全國適用

2020-01-01 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top