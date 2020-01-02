行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

行動支付帶動國人2019年刷卡金額可望突破3兆元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行動支付帶動國人二○一九年刷卡金額可望突破三兆元，創下歷史新高紀錄。銀行局官員分析，行動支付、電子支付等App使用者逐漸增加是帶動去年創新高主因之一，另也跟消費者使用習慣、可刷卡的場景增加有關。

根據金管會統計，去年前十一月國人刷卡金額達到二點九兆元，年增百分之九點八，更比二○一八年整年的二點八八兆還要高，去年可望突破三兆元，創歷史新高紀錄。

金管會銀行局官員表示，行動支付是帶動刷卡金額創新高的原因之一。依照銀行局統計，去年前十月國人使用行動支付金額已達八八○億元，比起去年整年的四七八億元爆發成長，顯示消費者使用習慣已逐漸改變；另近年刷卡消費場景增加，例如有公務機關繳費平台，加上多家銀行積極推出回饋活動。

以發卡量來看，去年前十一月累積發卡量達六九七萬張卡，全年可望突破七百萬張卡，比起二○一八年同期的五百五十萬張卡，年增超過兩成。

盤點去年整年，發卡量競爭最激烈的就屬玉山銀與台新銀，台新銀去年初憑一張旅遊神卡連續七個月蟬聯發卡王寶座，但下半年被玉山銀超車，玉山銀去年接連推出專攻網購族與專攻娛樂旅遊的兩張卡，順利從台新銀手中搶下發卡王位置。

此外，十一月刷卡王仍由國泰世華銀四一七億元奪冠，中信銀以三八五億位居亞軍，值得留意的是，與排名第三名的玉山銀僅只有不到三億元的距離，兩銀行將在十二月分出勝負。

去年截至十一月底，六大發卡銀行累積有效卡數，排名分別為國泰世華銀四九二萬張、中信銀四六三張、玉山銀四一三萬張、台新銀三七三萬張、花旗銀二三一萬張、北富銀二○四萬張。