銀行業賺大錢 但2020年信用卡權益又縮水了

銀行業賺大錢，2019年估賺3500億元，將創下歷史上最賺錢一年！但迎接2020年的第一天，民眾要留意一下手上手中的信用卡權益、優惠恐怕又要縮水了！包括部份銀行的信用卡元旦起赴歐洲旅遊刷卡不再有現金紅利回饋、海外消費回饋從3.5%縮水至1%、搭高鐵不再88折、機場停車也紛紛再縮水，甚至餐廳消費優惠條件都變高了，民眾刷卡前務必要先留意檢視一番！

由於歐洲經濟區對於兩大國際發卡組織VISA、MasterCard進行反壟斷法制裁，影響銀行更改了歐洲海外消費回饋方式，Money101金融比較平台表示，2020年第一件要關注的就是，持現金回饋信用卡或是簽帳金融卡於歐盟經濟區商店消費，是否享有以往的現金回饋率。尤其是春節長假即將來臨，預計到歐洲旅遊或是喜歡在歐洲電商網購的民眾，一定會受影響。

例如，花旗銀行宣布自2020年元旦起，持卡人於歐洲經濟區實體商店的消費將不再享有現金、紅利回饋，不過，頂級卡別Prestige、寰旅卡不受影響；花旗現金回饋PLUS卡原本除了歐洲區國家以外，其他160國海外消費仍享現金回饋3.5%，自2020年元旦起，只要屬於海外消費，將降為一般回饋0.5%，不過於國內餐廳、加油、量販消費仍有2%回饋。

星展銀行也公告以現金回饋為主要訴求的「炫晶卡 」，其國內1.2%、海外2.5%的優惠將延續至2020年底，不過，海外消費若涉及歐洲經濟區，其優惠回饋將採每季公告，建議持卡人每季檢視。

此外，國泰指定信用卡高鐵購票的優惠內容2020年略為更動，從2019年的前月帳單消費滿1.5萬享購票88折，2020年改以10%多利金或是等值的紅利點數回饋，對於持卡人來說，回饋率變低，回饋的變現性也不及「現享88折」來得好。

國泰世華銀行的「機場停車」權益2020年再縮水。對象為白金卡別以上(不含世界卡、無限卡)持卡人，原本每年兩次免費機場停車、每次最多七天，2020年起每次最多只能免費停五天。

一銀一卡通聯名卡新戶享海外現金回饋最高3.5%，2020年開始將縮為不分國內、外消費，回饋率都只1%。樂天信用卡2020年開始已移除國內一般消費1.25%現金回饋以及0.5%樂天點數回饋，需要再觀察之後會不會「強勢回歸」。國內餐廳消費享3%優惠仍延續，不過，2020年新增優惠條件為「需達5筆以上餐廳消費不限金額」，持卡人須特別留意。