國泰證券公益行 持續為員工構築厚實感恩氛圍

用LINE傳送

用LINE傳送

又來到歲末耶誕鈴聲響的感恩季節，國泰證券2019年延續耶誕同歡傳統與同仁們共度佳節，推出聖誕活動三部曲：「歲末祝福、趣味爭霸戰、歡慶聖誕趴。」國泰證券董事長莊順裕表示，企業是個大家庭，每位同仁都是重要的一員，透過節慶感恩氛圍，公司為同仁提供實質小確幸，為社會弱勢族群盡一分貢獻，也為社會一同營造源源不絕向上的正面能量。

國泰證券致力於為同仁創造幸福企業溫馨環境的氛圍，與社會大眾分享2019年聖誕三部曲的「歲末祝福」，不同於往年，2019年化被動為主動，鼓勵同仁們主動傳遞祝福給同事。

國泰證券總經理周冠成說：「透過實質的行動傳遞心中的祝福，人際之間默契愈好，彼此協作將更愉快。」並且，國泰證券關懷弱勢族群，深知企業的社會責任，每年耶誕歡樂餐點皆向社福團體採購，今年即與「伊甸烘焙咖啡屋」訂購，員工們歡慶聖誕節時亦做到回饋社會。

國泰證券希望將幸福傳遞到社會的各個角落，亦響應集團所推動的「國泰善星計畫」，每逢感恩季節即主辦定期志工關懷活動，如2019年母親節前進文山關愛之家擔任70位幼童的一日愛心爸媽，陪伴渴望親情關懷的失依無國籍孩童。