元大證券取得合庫銀金融債50億元

元大金控（2885）子公司元大證券投資取得合庫金（5880）旗下合庫銀行所發行的108年度第3期無到期日非累積次順位金融債券，一共投資500張，總交易金額50億元。

元大證券取得合庫銀金融債，屬於債券部門一般業務執行，因為金額較大，達到公告門檻，因此依規對外公告。元大證券是在31日交易取得該筆金融債券。根據合庫銀公告資料，合庫銀此次發行108年度第3期無到期日非累積次順位金融債券，總發行金額即為50億元，發行利率為1.45%，採固定計息，發債募得價款將用於提高合庫銀的資本適足性。