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迎接2020年 台北101跨年煙火秀璀璨登場

台企銀新設保險代理部 2020元旦後開始運作

2019-12-31 23:50經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）轉投資保險代理人公司預定2020年1月2日正式併入台企銀，設置保險代理部開始運作。

台企銀代理總經理張志堅表示，六家上市公股金融股中，台企銀合併保代子公司設立保險代理部，進度僅比兆豐金（2886）旗下兆豐銀早，將在2日起部門正式成立運作，對於未來台企銀財富管理部門持續為客戶提供完整且多元化的壽險與產險商品，強化金融消費者權益保障、提高營運效能，將有正面幫助。

台企銀表示，成立保險代理部，將概括承受原來台企保代與台企財產保代公司的一切權利義務，保戶權益不受影響。

台企銀保險兆豐銀

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