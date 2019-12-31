宋文琪之子 安泰銀資深副總經理徐世偉請辭

安泰銀行（2849）發言人暨財務長徐世偉辭職，安泰銀行公告徐世偉辭職自2020年元旦起生效。安泰銀行並決定由原代理發言人副總經理張人偉暫代發言人職務，另外，徐世偉也同時是安泰銀公司治理主管，因此徐辭職後，安泰銀預定1月董事會再行討論任命新任者。

徐世偉是商界名人前裕隆集團副執行長徐善可與前101大樓董事長宋文琪之子，他在三年前自外資投資銀行轉戰安泰銀行掀起話題。如今他辭職，有傳聞他另有高就，安泰銀與徐世偉本人則都沒有回應。