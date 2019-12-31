出國留學買保險 家人可節稅

孩子出國讀書，家長留在台灣工作，擔心孩子旅居外地的安全與健康，出了一筆錢讓他在國外買保險有個保障，這筆保費該怎麼報稅呢？台北國稅局表示，這筆保費同樣可以在每年5月申報綜合所得稅時列舉扣除，但是由於是在國外投保，提醒民眾還是要謹慎保存收據及保單。

官員表示，納稅義務人扶養居住國外的直系親屬，若是在當地投保人身保險，已支付的相關保費，依據《所得稅法》規定，每人每年還是可以最高列舉扣除新台幣24,000元保險費。

官員舉例，假設今天一位陳爸爸將兒子陳小弟送到國外就學，陳小弟從2019年開始自行向當地合格保險公司投保傷害險，繳納保費換算新台幣共20,000元整；除此之外，陳爸爸本來就在國內幫陳小弟投保人壽保險並繳納保費10,000元；換算整個年度，陳小弟共有30,000元人身保險費。

從這個例子來看，官員指出，不論是傷害保險或人壽保險，對國稅局而言都符合「人身保險」的規定，因此陳小弟全年度保年費合計已經達30,000元。依2020年5月報稅時，陳爸爸可以幫他申報最高24,000元保險費列舉扣除額。

官員提醒，根據財政部早年做出的函釋，要列報國外的保險費，須要經當地政府核准設立的保險公司出具「保險費收據正本」及「保險單影本」，才能從當年度綜合所得總額中列舉扣除。

國稅局在審核相關文件時，會注意好幾個重點，包括保險種類、要保人、被保險人、保費金額及繳費日期等，官員建議，民眾可以主動在單據上註記這些項目，讓稽徵機關查核認定更加順暢。