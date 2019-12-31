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國人2019刷卡金額挑戰3兆元歷史新高 有三大原因

2019-12-31 17:28經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

金融監督管理委員會今（31）日公布11月份國人信用卡業務資訊，2019前11月國人累計刷卡金額高達2.93兆元，今年篤定可破3兆元，將創下歷年來同期新高，不僅較去年同期為2.64兆元成長一成，更已提早超越全年2.88兆元紀錄。發卡量前11月已破697萬張，同創歷史新高紀錄。

銀行局官員解釋，2019年簽單金額創歷史新高主要有三大原因，一是國銀的發卡量有明顯增加、回饋行銷活動多，累計前11月發卡量已破697萬張；二是通路增加，公務機關繳費平台、小額支付等，信用卡均已進駐。第三原因是第三方支付APP活動很多，官員強調是消費者使用習慣改變。

其中11月單月刷卡簽帳金額約新台幣2,616億元，較上月減少196億元，減幅7%；其中單月發卡王由北銀以13萬餘萬張氣走玉山銀的12萬張，居所有國銀之冠，台新銀以10.3萬張排第三。銀行局副局長黃光熙表示，主要比較基期較高，10月為雙十連假、百貨公司週年慶購物旺季，以及國人刷卡繳保費等挹注簽帳金額，因此比較高，而11月入帳天數較少所致。北富銀登單月新發卡王，是因為J卡發卡量大及新發行MOMO聯名卡所致。

同時銀行局統計，11月簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額達467.1億元，其中高達40億元為刷卡繳保費；第二名為中國信託銀行，單月簽帳金額414.8億元，第三名為玉山銀行，單月簽帳金額有392.4億元。

金管會說，截至今年11月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,709萬張，總有效卡數約3,180萬張。國銀循環信用餘額約1,131億元；未到期分期付款餘額約1,479億元；當月轉銷呆帳金額約4億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.2%。

至於電票業務，11月同樣繳出亮眼成績，截至11月底止總流通卡數達1萬2,480張，月增168萬張；當月消費卡數1,506萬張，月減16萬張，當月消費金額達70.7億元，月減4.9億元。

電子支付業方面，總使用人數達653萬人，月增48萬人，當月代收付交易款項金額為39.4億元、其中帳戶移轉約16.4億元，月增4億元，成長31.83%；收受儲值約36億元，月增8.7億元，亦有近32%成長率。支付款項餘額約17.4億元，月增25%。

刷卡玉山銀行

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