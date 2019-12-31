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金管會公布財管新方案 估兩兆活水進台股

2019-12-31 17:18聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照
金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照
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金管會今對外公布媲美星港的「財富管理新方案」，經過與央行溝通後，將開放19項措施，包含開放具一定資格外資可用外幣現金為擔保品向券商辦理資金流通、放寬外幣投資型保單全委帳戶可投資台股基金等，估計可引進兩兆資金挹注台股。

金管會今表示，財富管理新方案規劃有19項開放措施，可區分為三大類，分別是針對高資產客戶財富管理業務、開放多元化金融商品及投資管道與拓展金融機構業務範疇，大部分項目可以在明年三月底前開放，另有兩項還要與央行詳細討論。

金管會表示，已擬定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案，預計三月底前開放，針對高資產客戶，開放銀行得以信託或兼營證券自營方式，提供高資產客戶投資銀行發行之外幣結構型金融債券；開放證券自營業務含銀行兼營，得與高資產客戶買賣境外結構型債券；開放本國銀行或證券商之海外分支機構或轉投資公司得發行境外結構型商品等。

同時，同步開放各金融機構可辦理的投資理財相關金融商品及服務，最受矚目的是將在明年6月底前，開放具一定資格外資得以其持有的外幣做為擔保品，向證券商辦理資金融通，但整體授信不得超過券商淨值4倍；並放寬外幣投資型保單全權委託投資帳戶可投資國內投信所發行的台股基金，但因為此項涉及央行業務，實際上路時程還須與央行溝通。

據金管會統計，截至11月底外幣投資型保單全權委託投資帳戶約6367億元，另截至10月底有14家券商辦理證券業務借貸款項，這14家券商總淨值約3530億元。綜合來說，台股可望有兩兆資金挹注。

同時，金管會也將開放證券商辦理外國股票融資業務，開放證券商得受託管理私募股權基金等，但針對開放國際證券業務分公司（OSU）得辦理不限用途款項借貸業務，這項目前雖與央行達成協議，但相關配套還要與央行討論。

央行金管會台股

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