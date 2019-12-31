金管會推出媲美星港財管方案！16項開放措施2020上半年上路

為吸引台商資金回台，把握香港反送中的天時地利人和，金管會趕在2019年最後一天交出「媲美星港財富管理新方案」，主要針對高資產客戶，今日下午召開記者會宣布，共規劃三大策略，共計19項開放措施，其中二項已於今年開放外，方案中12項最快明年上半年上路，僅2項還需跟央行溝通、1項年底前修草案外，其他16項都在2020年底前可上路，讓企業資金在國內外調度更為便利。

金管會官員表示，「媲美星港財富管理新方案」擬定三大策略，包括一、開放高資產客戶的財富管理業務，二是開放多元化金融商品及投資管道及拓展金融機業務範圍」。

策略一、開放高資產客戶的財富管理業務共計開放八大措施。開放適格銀行辦理，最快明年上半年即可上路。

開放措施如下

一是放寬信託業務得受託投資外國債券商品的信用評等限制；

二是放寬銀行發行外幣金融債券連結標的及利率條款限制；

三是開放銀行得以信託或兼營證券自營方式，提供高資產客戶投資銀行發行之外幣結構型金融債券；

四是開放證券自營業務（含銀行兼營）得與高資產客戶買賣境外結構型債券。

五是開放國銀或券商之外海分支機構或轉投資以司得發行境外結構型商品。

六是放寬國際金融業務分行（OBU）之高資產客戶，得比照OSU辦理連結標的涉及台股之外幣結構型商品及外幣股權衍生性金融商品。

七是境外結構型商品審查程序，得依自訂內部規範辦理；

八是開放辦理其他提供高資產客戶個人化或客製化需求新金融商品業務或顧問諮詢服務。

金管會官員表示，這八大項措施正在修訂草案，希望明年一月進行法規預告，三月底前完成應可完成；至於可承做適格銀行的五大面向篩選標準，也預料會在第1季完成法規發布，即可受理銀行的申請，預料上半年之前應可正式上路。

「媲美星港財富管理新方案」策略二是「開放多元化金融商品及投資管道」，亦有七項措施；

一是放寬專業投資人透過證券商購買外國債券之信用評等定，將於明年3月底前上路；

二是開放REITs採基金架構發行 ，這項需待修訂投信投顧法，希望2020年底前能完成草案修訂，送交行政院。

三是開放槓桿交易商可提供一般自然人向戶以原油及黃金價格為標的的差價契約CFD交易服務。這部份今年已開放；

四是開放槓桿交易商得提供不涉及新台幣之無本金交割遠期外匯（NDF）交易服務，央行已同意，明年3月底前上路。

五是開放具一定資格外資得以其持有的外幣為保品向證券商辦理資金融通，預計明年6月底前上路。

六是放寬外幣投資型保單全權委託投資帳戶可投資投信所發行的台股基金，這部份還要洽央行再進一步溝通。

七是簡化私募境外基金流程。這一點即是金管會主委顧立雄所提打通DBU與OBU的部份，私募境外基金要有一個國內受委任機構，現在簡化銀行不用受委任，而直接當通路，不用跟公會申報，即可辦理特定金錢信託。這點今年已經上路。

最後，「媲美星港財富管理新方案」策略三是「拓展金融機業務範圍」。再開放措施有四點。

一是開放券商辦理外國有價證券融資業務，預計明年9月上路；

二是開放銀行及券商得與海外關係企業進行交易，這部份1月底前可上路；

三是開放券商得受託管理私募股權基金，預計明年3月底前上路；

四是開放國際證券分公司（OSU）得辦理不限用途借貸業務，這點還要再跟進央行進一步溝通，時程還沒定。

金管會表示，這次提出的媲美星港方案共19項措施中，需要跟央行溝通的共計有八項措施，最後只有二項還待溝通，其他六項央行都已同意。包括策略一中的二三四六是跟央行有關、策略二的四五六也跟央行有關及策略三的四跟央行有關。